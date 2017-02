Video: Slovan dostal sporný gól, mal rozhodca prerušiť hru

Hokejistom Slovana Bratislava po skvelom posviatkovom období nevychádza finiš základnej časti v Kontinentálnej hokejovej lige. Štvrtkový....

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Hokejistom Slovana Bratislava po skvelom posviatkovom období nevychádza finiš základnej časti v Kontinentálnej hokejovej lige. Štvrtkový nezdar 1:2 s Dinamom Moskva znamená tretiu prehru z ostatných štyroch zápasov a na domácom ľade prvú po 60 minútach od 23. decembra, keď podľahli Magnitogorsku (2:4).



Kuriózny gól Rybakova .



Slovanistov môže zo súboja proti Moskovčanom mrzieť najmä nezvládnutá prvá tretina, ktorú prehrali 0:2. Góly inkasovali v rozpätí jeden a pol minúty a to vlastne rozhodlo celý zápas.



"Po prvej tretine, ktorú sme prakticky prespali, sme si v kabíne povedali, že to takto ďalej nejde. V druhej sme sa teda snažili viac tlačiť do bránky a strieľať. Utvárali sme si šance, ale dali sme len jeden gól," uviedol kapitán "belasých" Tomáš Starosta na klubovom webe.







Vrátil sa aj k značne kurióznemu prvému gólu hostí, keď Aleksandr Rybakov obkorčuľoval Poggeho bránku a popri bezmocnom domácom gólmanovi otvoril skóre. Justin Pogge iba ležal na ľade, keďže mu nôž na korčuli vypovedal službu, a nemal sa tak čím zaprieť o ľadovú plochu. Nečakaný gól narušil koncepciu, ktorú mal Slovan pripravenú na tento zápas, a vzápätí opäť inkasoval.



"Bol to nešťastný moment, ale mali sme ešte celý zápas pred sebou. Protesty nepomohli, rozhodca povedal, že nemohol prerušiť hru," podotkol Starosta, autor asistencie pri góle domácich.



"Belasí" sa nevzdávajú



Slovan má po 57 stretnutiach v KHL na konte 80 bodov (skóre 131:151) a na postupové priečky do play-off aktuálne odstup piatich bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia už v piatok 3. februára o 19.00 h na domácom ľade proti Viťazu Podoľsk, ktorý má v tabuľke iba o 6 bodov viac. Zverenci Miloša Říhu zabojujú ešte o 9 bodov v troch zápasoch.



"My hráme play-off už od začiatku decembra. Odstup by mohol byť aj 8-bodový a stále by tu šanca bola. Uvidíme...Nevzdávame sa a o vyraďovaciu časť budeme bojovať až do konca," sľúbil skúsený Starosta.



Pred zápasom s Podoľskom nabáda k pozitívnemu mysleniu aj jediný štvrtkový strelec Slovana Patrik Lušňák. "S Viťazom musíme vyhrať a čakať, že naši súperi o play-off zakopnú. Zvíťaziť je naša jediná úloha a po zápase sa ukáže, čo ďalej," povedal Lušňák.