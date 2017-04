Video: Slovák Bénes strelil prvý gól v nemeckej I. bundeslige, rozhodol zápas s Pekaríkovou Herthou

Slovenský futbalista László Bénes pri druhom ligovom štarte v drese Borussie Mönchengladbach rozhodol gólom o triumfe svojho mužstva nad Herthou....

BERLÍN 5. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista László Bénes pri druhom ligovom štarte v drese Borussie Mönchengladbach rozhodol gólom o triumfe svojho mužstva nad Herthou Berlín 1:0 v stredajšom stretnutí 27. kola I. bundesligy.



Devätnásťročný Bénes dosiahol jediný presný zásah duelu v 16. min, keď ďalekonosnou strelou prekonal brankára hostí Runeho Jarsteina. Slovenský stredopoliar Bénes prestúpil do Mönchengladbachu z MŠK Žilina v júni 2016..



Niekdajší slovenský reprezentant Karim Guédé nastúpil v základnej zostave pri víťazstve jeho Freiburgu nad Wolfsburgom 1:0. Pre Guédého išlo o tretí štart v aktuálnej sezóne bundesligy, v jarnej časti súťaže sa predstavil vôbec prvýkrát.



Výsledky stredajších stretnutí 27. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže I. bundesligy:







76. Vergaegh (z pok. kopu), 81. Halil Altintop - 24. S. Kittel, 35. a 67. A. Cohen











15. Brandt, 56. Volland











69. Samperio (z pok. kopu), 90.+ Muto - 48. Sabitzer, 52. T. Werner, 81. N. Keita, ČK: 89. Gbamin (Mainz)











16. BÉNES



László Bénes (Mönchengladbach) skóroval a hral do 85. min



Peter Pekarík odohral celý duel, Ondrej Duda (obaja Hertha Berlín) nefiguruje v zápise o stretnutí











78. Niederlechner



Karim Guédé (Freiburg) hral do 69. min







1. Bayern Mníchov 27 20 5 2 67:14 65



2. Lipsko 27 17 4 6 50:30 55



3. Hoffenheim 27 13 12 2 50:26 51



4. Dortmund 27 14 8 5 58:28 50



5. Kolín nad Rýnom 27 10 10 7 39:31 40



6. Hertha Berlín 27 12 4 11 35:34 40



7. Freiburg 27 11 5 11 35:47 38



8. Frankfurt 27 10 7 10 26:28 37



9. Mönchengladbach 27 10 6 11 31:34 36



10. Leverkusen 27 10 5 12 42:43 35



11. Werder Brémy 27 10 5 12 42:46 35



12. Schalke 27 9 7 11 33:31 34



13. Wolfsburg 27 8 6 13 26:38 30



14. Hamburg 27 8 6 13 26:50 30



15. Mainz 27 8 5 14 36:46 29



16. Augsburg 27 7 8 12 26:43 29



17. Ingolstadt 27 7 4 16 28:45 25



18. Darmstadt 27 4 3 20 17:53 15