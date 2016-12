Video: Slováci zdolali Lotyšov a postúpili do štvrťfinále MS

TORONTO 31. decembra (WebNoviny.sk) - V noci zo soboty na nedeľu tím SR 20 odohrá záverečný duel v základnej skupine proti Rusku. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvládla kľúčový duel na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade, keď v piatok v súboji základnej B-skupiny zdolala v Toronte rovesníkov z Lotyšska 4:2 a zabezpečila si postup do štvrťfinále.



Zverenci trénera Ernesta Bokroša síce vo 4. min inkasovali ako prví, ale Filip Lešťan o 5 minút vyrovnal na 1:1 a v závere II. tretiny poslal Slovákov do vedenia Miloš Roman. Hneď v úvode tretej časti pridal gólovú poistku obranca Andrej Hatala a v 45. min už na 4:1 zvýšil Marek Sloboda. Lotyšom sa v záverečnej desaťminútovke podarilo už len skorigovať v presilovke o dvoch korčuliarov.



V noci zo soboty na nedeľu tím SR "20" odohrá záverečný duel v základnej skupine, o 2.00 h SEČ nastúpi proti rovesníkom z Ruska v priamom súboji o 3. miesto v B-skupine.



Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - piatok:



Slovensko - Lotyšsko 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: 9. Lešťan, 39. Miloš Roman (Michal Roman, M. Sloboda), 41. Hatala (Michal Roman, Sádecký), 46. M. Sloboda (Miloš Roman, Grman) - 4. Čukste (Balcers, Buncis), 54. Buncis (Čukste, Dzierkals)



Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lemelin (USA), Rohatsch - Kohlmüller (obaja Nem.), Suominen (Fín.), 6018 divákov



Zostavy:



Slovensko: Húska - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Struška, Oško - R. Bondra, A. Ružička, Studenič - Lešťan, M. Sloboda, Miloš Roman



Lotyšsko: Mitens (56. - 58. Grigals) - Rubins, Čukste, Ponomarenko, Zile, E. H. Jansons, G. Jansons, Zeile, Zeilis - Dzierkals, Balcers, Buncis - Puide, Baranovskis, Apfelbaums - Tralmaks, Krastenbergs, Klaviňš - Blugers, Bernhards, Smirnovs







Úvod stretnutia hokejistom SR nevyšiel podľa predstáv a už od 4. min prehrávali 0:1 gólom Čuksteho strelou od modrej čiary. Slováci sa potom ubránili presilovke súpera a v 8. min Lešťan využil zaváhanie Lotyšov v rozohrávke a pohotovo prekonal Mitensa.



Záver prvej a takmer celú druhá tretinu poznačila séria vylúčení na oboch stranách, ale ani jednému zo súperov sa nepodarilo využiť presilovku. Necelé dve minúty pred druhou sirénou napriahol Michal Roman od modrej čiary a jeho starší brat Michal Roman pohotovo zasunul puk za Mitensa - 2:1



Dôležitý okamih prišiel už v 41. sekunde tretej tretiny, od modrej čiary tvrdo vystrelil obranca Andrej Hatala a Slováci viedli 3:1. Keď v 46. min Marek Sloboda tečoval pokus Miloša Romana do lotyšskej bránky, bol tím SR už veľmi blízko dôležitého triumfu. Lotyšom sa v závere podarilo už len znížiť, keď v početnej výhode o dvoch korčuliarov Buncis doťukol za Húsku odrazený puk po strele Čuksteho.



Tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 3 3 0 0 0 20:5 9



2. USA 3 3 0 0 0 14:5 9



3. Rusko 3 1 0 0 2 14:9 3



4. Slovensko 3 1 0 0 2 6:12 3



5. Lotyšsko 4 0 0 0 4 6:29 0



Hlasy:



Erik Černák (obranca SR, kapitán): "Začiatok bol veľmi náročný, ale aj po inkasovanom góle sme hrali veľmi dobre. Zápas sme mali pod kontrolou, boli sme lepší na puku a súpera dostávali pod tlak. Vedeli sme, že musíme zvíťaziť a sme šťastní, že sa nám to podarilo."



Miloš Roman (útočník SR): "Vedeli sme, že triumf nás posunie do vytúženého štvrťfinále. Lotyši dali gól z prvej strely na bránku, ale my sme zostali pokojní. Boli sme lepší a čoskoro sa nám podarilo vyrovnať. "



Kristaps Zile (obranca Lotyšska, kapitán): "Slováci boli v tomto súboji lepší a zaslúžene zvíťazili. Napriek prehre vieme, že máme na to, aby sme podali lepší výkon. V sérii o udržanie nás čakajú kvalitní Fíni, ale zdolať ich nie je nemožné. Urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo."