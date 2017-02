Video: Slováci v NHL bodovali, Jurčov debut v drese Chicaga

NEW YORK 27. februára (WebNoviny.sk) - Štyria slovenskí hokejisti si v nedeľňajších zápasoch NHL obohatili svoje individuálne štatistiky o jednu asistenciu. Šnúru stretnutí s minimálne jedným kanadským bodom už na šesť natiahol Richard Pánik, ktorý sa prihrávkou podieľal na víťazstve Chicaga nad St. Louis 4:2. Dvadsaťšesťročný útočník mal v poltucte uplynulých duelov bilanciu 4+5.



Asistenciu dosiahol aj jeho krajan a spoluhráč Marián Hossa a debut v drese Blackhawks si odkrútil ďalší slovenský krídelník Tomáš Jurčo. .



V prvom zápase po prestupe z Detroitu strávil na ľade 12:44 min, dvakrát vystrelil. "Tím je teraz na pozitívnej vlne. Máme veľkú sebadôveru, ale stále cítime, že pravdepodobne vieme hrať ešte lepšie než dnes večer. Veci však idú správnym smerom," podotkol najproduktívnejší hráč Chicaga Patrick Kane, ktorý sa na víťazstve podieľal dvoma bodmi.



Spomedzi Slovákov asistovali tiež obrancovia Zdeno Chára a Andrej Sekera. Kým prvý menovaný sa s Bostonom radoval z víťazstva 6:3 v Dallase, druhý odchádzal s nashvillského ľadu so svojím Edmontonom s tesnou prehrou 4:5. V drese Predators neprestáva žiariť švédsky kanonier Filip Forsberg, ktorý dosiahol ôsmy gól vo štvrtom zápase.



Sumáre nedeľňajších zápasov NHL:



Dallas - Boston 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)



25. Klingberg (Hudler, Shore), 32. Hudler (Jamie Benn, Seguin), 53. Seguin (Sharp, Klingberg) - 6. Marchand (P. Bergeron, Pastrňák), 7. Krejčí (Krug, Backes), 35. Vatrano (K. Miller, Spooner), 36. P. Bergeron (Marchand, CHÁRA), 48. P. Bergeron (Marchand, Krug), 55. Spooner (Krug, Pastrňák)



Zdeno Chára 24:59 min, 0+1, +2 body, 1 strela, Peter Cehlárik (obaja Boston) 17:48 min, 3 zblokované strely







Carolina - Calgary 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)



5. V. Rask (Skinner, Hanifin) - 27. Ferland (J. Gaudreau, Brodie), 35. J. Gaudreau, 52. J. Gaudreau (Monahan, Brodie)







Nashville - Edmonton 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)



5. Ellis (Subban, Järnkrok), 15. F. Forsberg (Neal, Johansen), 28. Fiddler (Josi, Subban), 36. C. Wilson (Neal, Ekholm), 42. Arvidsson (Neal, Josi) - 6. McDavid (Maroon), 35. Lucic (McDavid, Klefbom), 37. Letestu (Klefbom), 39. Eberle (SEKERA)



Andrej Sekera (Edmonton) 25:11 min, 0+1, 3 strely, 2 "hity"







New York Rangers - Columbus 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)



5. Rick Nash (Vesey, Stepan), 60. Fast (M. Staal, Lindberg) - 2. Wennberg (D. Savard, O. Bjorkstrand), 7. Atkinson (Gagner, Werenski), 30. Wennberg (O. Bjorkstrand), 45. Atkinson (Dubinsky), 60. J. Anderson (W. Karlsson, Hartnell)







Florida - Ottawa 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



18. Marchessault (Huberdeau, Yandle) - 7. Z. Smith (E. Karlsson), 30. Turris (Hoffman, E. Karlsson)







Chicago - St. Louis 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)



5. Toews (Schmaltz, PÁNIK), 12. P. Kane (Toews, Keith), 55. Anisimov (Panarin, P. Kane), 60. Kero (MARIÁN HOSSA, Seabrook) - 17. Pääjärvi, 33. Pietrangelo (Perron, Berglund)



Marián Hossa 16:24 min, 0+1, +1 bod, 2 strely, Richard Pánik 14:49 min, 0+1, 5 striel, 1 "hit", Tomáš Jurčo (všetci Chicago) 12:44 min, 2 strely, 1 "hit"







Arizona - Buffalo 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)



47. M. Domi (Vrbata), 54. J. McGinn (Jooris, Chychrun), 60. Vrbata (Goligoski, M. Domi) - 19. Eichel (Gorges), 30. ROdrigues (J. McCabe, Eichel)