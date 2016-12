Video: Slováci na MS podľahli Kanade, shutout Ingrama

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľa očakávania neuspela vo svojom úvodnom vystúpení na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade,....

TORONTO 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľa očakávania neuspela vo svojom úvodnom vystúpení na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade, keď v utorok v súboji základnej B-skupiny podľahla v Toronte domácim rovesníkom hladko 0:5.



Zverenci trénera Ernesta Bokroša ťahali počas celého duelu za kratší koniec a súperovho brankára Connora Ingrama ohrozili iba šiestimi strelami. Slovenský gólman Adam Húska čelil 44 pokusom Kanaďanov. V prvej tretine si udržal čisté konto, no v druhej inkasoval až štyri góly, z toho dva počas presilovky domáceho mužstva. Kanaďania v treťom dejstve pred 12 694 divákmi kontrolovali vývoj zápasu a pridali ešte jeden gól.



Tím SR "20" čaká už v stredu ďalší súboj na MSJ, keď o 19.30 h (1.30 h SEČ už vo štvrtok ráno) miestneho času preverí ich sily výber USA.







26. Lauzon (Jost, J. Gauthier), 31. Raddysh (Dubois, Chabot), 33. Cirelli (Lauzon, Speers), 37. Chabot (Barzal, D. Strome), 43. McLeod (Cirelli, Dubé)



2:4 na 2 min, 2:0, 0:0, Hribik (ČR), Sheva - Davis (obaja USA), Haurum (Dán.), 12 694 divákov



Zostavy:



Ingram - Chabot, P. Myers, Bean, Juulsen, Fabbro, Lauzon, Clague - Dubois, D. Strome, Stephens - Joseph, Barzal, Raddysh - J. Gauthier, Jost, N. Roy - Dubé, McLeod, Speers - Cirelli



Húska - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Struška, Oško - R. Bondra, A. Ružička, Lešťan - Studenič, M. Sloboda, Miloš Roman



1. Kanada 2 2 0 0 0 10:3 6



2. Rusko 2 1 0 0 1 12:6 3



3. USA 1 1 0 0 0 6:1 3



5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:15 0



Slováci hneď od úvodu stretnutia čelili tlaku favorita, no darilo sa im odolávať ofenzívnym chúťkam výberu "javorového listu". Brankár Húska sa na nedostatok práce nemohol sťažovať, ale úspešne likvidoval pokusy súpera. V 9. min mal tím SR "20" výhodu presilovej hry, ktorú však nevyužil a pred prvou sirénou "ustál" početnú výhodu Kanaďanov.







V druhej tretine pokračoval nápor domácich a v 26. min otvoril skóre duelu Lauzon strelou z prvej po prihrávke od Josta. Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 31. min Raddysh, keď využil početnú výhodu pri vylúčení Grmana. Vzápätí domáci hokejisti pridali aj tretí gól - Cirelli vyhral vhadzovanie a za Húsku tečoval strelu Lauzona. V 37. min upravil na 4:0 Chabot, keď v presilovke prekonal slovenského brankára strelou spoza kruhu.



Definitívnu podobu výsledku dal v 43. min McLeod. Cirelli sa predral k slovenskej bránke a autorovi gólu stačilo už len nastaviť čepeľ hokejky a poslať puk za Húsku. V zostávajúcom priebehu stretnutia sa už skóre nezmenilo, domáci hráči však mali výraznú hernú prevahu.







- zdroje: SZĽH, TSN, IIHF



"Na naše úvodné stretnutie sa musíme pozrieť z pozitívneho hľadiska. Vstúpili sme do turnaja proti favoritovi oveľa lepšie než v minulosti. Kanaďania nás ničím neprekvapili. V druhej tretine sme ich však nabudili zbytočnou chybou pred úvodným gólom a štyrmi zbytočnými vylúčeniami, ktoré potrestali dvoma presnými zásahmi. Spokojnosť môžem vysloviť len s brankárom Adamom Húskom a spôsobom, akým hráči zvládli defenzívu. Žiaľ, dopredu sme si nič nevytvorili, šesť striel je slabučkou vizitkou. Fungovali nám len dve útočné formácie, ďalšie dve mali prílišný rešpekt pred kanadskými obrancami. Pre ďalšie stretnutia šampionátu bude v tomto smere nevyhnutné zlepšenie, musíme sa vpredu viac presadzovať. Útočníci musia robiť aspoň toľko ako v extralige. V druhom zápase dostane príležitosť v bránke Matej



"V úvodnej tretine sme zahrali presne tak, ako sme si povedali v kabíne. V strednej časti sme však vlastnými chybami posadili Kanaďanov na koňa. Bol som síce v ohni striel, ale chytalo sa mi dobre. Treba uznať, že kanadskí chlapci si vedia gólové šance nielen pripraviť, ale ich aj zakončovať najrôznejším spôsobom. Connora Ingrama v bránke Kanady naši útočníci nezamestnali, ale na ich obranu musím povedať, že sa snažili maximálne vypomáhať v defenzíve, čo ich stálo nemálo síl. Ak ku kvalite defenzívy pridáme ofenzívnu odvahu, určite ešte urobíme na šampionáte dobrý výsledok."



"Máme za sebou prvý duel na turnaji, v ktorom sme nastúpili proti najlepšiemu tímu na šampionáte. Bolo to veľmi náročné, pretože Kanada hrá veľmi aktívne smerom dopredu. Máme dobre stavaných obrancov, takže to v defenzíve musíme využívať. Dôležité je, aby sme boli silnejší na puku. So šiestimi strelami či piatimi inkasovanými gólmi nemôžeme pomýšľať na víťazstvo."



"Sme naozaj veľmi rýchli a súperov tým poriadne prevyšujeme. Je to naša veľmi silná stránka, na ktorej môžeme a musíme stavať."



"Všetci si uvedomujeme, že máme široký a kvalitný káder. Naši strelci sa predviedli a premieňali svoje príležitosti. Na tomto turnaji je našim cieľom celkový triumf a každý člen mužstva to tak vníma, aj keby absolvoval len dve striedania v jednej tretine. "



"Je to výsledok toho, že chlapci predo mnou tvrdo pracovali. Ja som to mal ich zásluhou omnoho jednoduchšie. Ak sa to mojim spoluhráčom podarí zopakovať aj v ďalších stretnutiach, bude to super. Silnou stránkou nášho mužstva je rýchlosť. Získavame tým výhodu aj šance."