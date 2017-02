Video: Skvelý obrat Detroitu, Anthony predbehol Barkleyho

NEW YORK 13. februára (WebNoviny.sk) - Carmelo Anthony sa v historickom rebríčku najlepších strelcov basketbalovej NBA posunul už do elitnej dvadsaťpäťky, odkiaľ vytlačil Charlesa Barkleyho. Krídelník New Yorku Knicks sa v nedeľu 25 bodmi postaral o víťazstvo nad San Antoniom 94:90. Celkovo má na konte 23 775 bodov (Barkley 23 757) a medzi aktívnymi hráčmi mu patrí 5. priečka.



Knicks v piatok inkasovali doma 131 bodov od Denveru, ale v nedeľu dlho držali jeden z najlepších tímov ligy pod hranicou 70 bodov. "Skvele sa na to pozeralo. Takto by sa mal hrať basketbal," komentoval tréner Jeff Hornacek. "Cieľom hry je dostať loptu do koša, o to sa všetci snažia. Na druhom konci palubovky predviesť niečo v obrane, ale základ je skórovať. Tridsaťšesťpercentná úspešnosť z hry a len dvadsaťpercentná spoza trojkového oblúka, s tým sa vonku nedá uspieť," lamentoval kouč Spurs Gregg Popovich.







Pozoruhodný obrat predviedol Detroit v Toronte, kde mal po troch štvrtinách šestnásťbodové manko 66:82. Napokon tam uspel 102:101, o čom trojkou 13,2 s pred koncom rozhodol Kentavious Caldwell-Pope, ktorý sa celý zápas strelecky trápil. Z hry premenil iba 8 z 22 pokusov, za tri body to mal 2/12.



Sumáre:



Minnesota - Chicago 117:89 (34:17, 23:23, 27:25, 33:24)



Najviac bodov: Wiggins 27, Towns 22, Rubio 17 (11 asistencií) - McDermott a Portis po 16, Carter-Williams 12



New York - San Antonio 94:90 (18:21, 24:27, 27:17, 25:25)



Najviac bodov: C. Anthony 25, Rose 18, Porziňgis 16 - K. Leonard 36, Aldridge 15 (10 doskokov), D. Lee 10



Toronto - Detroit 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36)



Najviac bodov: DeRozan 26, Valančiunas 17, Carroll a Lowry po 15 - T. Harris 24, Caldwell-Pope 21, I. Smith 15



Sacramento - New Orleans 105:99 (23:29, 30:27, 23:17, 29:26)



Najviac bodov: Cousins 28 (14 doskokov), D. Collison 20, M. Barnes 12 - A. Davis 32 (10 doskokov), Jrue Holiday 16 (11 asistencií), Cunningham 14