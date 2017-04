Video: Skvelý Halák opäť vychytal víťazstvo pre Islanders, Tatar asistoval

Toronto si vybojovalo druhý postup

Zo Slovákov bodoval len Tomáš Tatar

Sumáre NHL:

BOSTON 9. apríla (WebNoviny.sk) - Ani víťazstvo 4:2 na ľade New Jersey podporené ďalším skvelým výkonom brankára Jaroslava Haláka nestačilo hokejistom tímu New York Islanders na postup do play-off NHL. Súbežne totiž Toronto zvíťazilo nad Pittsburghom 5:3 a vyplnilo posledné voľné miesto v šestnástke účastníkov bojov o Stanleyho pohára. Pred záverečným hracím dňom základnej časti má Toronto náskok 3 bodov pred Islanders aj Tampou Bay, čiže ani prípadné víťazstvá by už postup Halákovi, resp. Budajovi a spol. nepriniesli.Islanders chytili v závere sezóny s Halákom v bránke úžasnú fazónu, bolo však už trochu neskoro. Ani piate víťazstvo v rade neprinieslo "ostrovanom" vytúžený postup do vyraďovacej časti, na ktorý čakajú už tri roky. Halák proti New Jersey predviedol 37 zákrokov s úspešnosťou zásahov takmer 95% a po dvoch dňoch sa opäť stal prvou hviezdou zápasu. (Vo štvrtok vychytal "shutoutový" triumf na ľade Caroliny 3:0.) Islanders v sobotu zvíťazili napriek tomu, že domáci "diabli" ich prestrieľali 39:20.."Ani sme si nezaslúžili vyhrať, ale našli sme cestu a na to som hrdý. Halák bol opäť excelentný, radosť na neho pozerať v bránke. Jeho sebavedomie pretieklo do celého tímu. A Anders Lee bol pravou beštiou na ľade. Jeho dva góly boli excelentné," chválil tréner Islanders Doug Weight na webe NHL. Kým Islanders tesne ujde postup, New Jersey skončí posledné vo Východnej konferencii, čo sa trojnásobnému držiteľovi Stanley Cupu stane prvýkrát od sezóny 1985/1986.Zatiaľ čo v New Yorku napriek sérii víťazstiev smútia, v Air Canada Centre sa v sobotu oslavovalo. Toronto si triumfom nad Pittsburghom 5:3 vybojovalo druhý postup do play-off od roku 2004. Zatiaľ naposledy boli "javorové listy" vo vyraďovacej časti v skrátenej sezóne 2012/2013. Kľúčový zásah predviedol Connor Brown za stavu 3:3, keď do konca tretej tretiny chýbalo 2:48 min. Potom ešte mladík Auston Mathews do prázdnej bránky pečatil štyridsiatym gólom v sezóne na 5:3."Túto noc si budem pamätať veľmi dlho. Je skvelé, že to tam padlo z mojej hokejky, ale dôležité bolo, ako sme v poslednej tretine zabojovali, keď bol ešte súper vo vedení. Najmä gól Kasperiho Kapanena na 3:3 bol povzbudzujúci. Naozaj nezabudnuteľná noc," citujú útočníka Toronta Connora Browna zámorské médiá. V zostave víťazného a zároveň postupujúceho tímu opäť chýbal slovenský obranca Martin Marinčin.Spomedzi slovenských hokejistov v NHL v 14-zápasovom sobotňajšom programe zabodoval iba útočník Tomáš Tatar z Detroitu. Jeho dvadsiata prvá asistencia v sezóne sa zrodila pri góle Dylana Larkina na 2:1, ale Red Wings napokon prehrali 2:3 po predĺžení. Detroit je už dávnejšie mimo postupovej hry, v nedeľu proti New Jersey sa rozlúči nielen so sezónou, ale aj so svojou dlhoročnou halou Arénou Joea Louisa. "Atmosféra bola ako v zápase play-off a verím, že zajtra budú ľudia ešte hlučnejší. A tiež dúfam, že ich na konci potešíme na rozdiel od dnešného súboja," povedal 20-ročný mladík v drese Detroitu Dylan Larkin na webe NHL.Základnú časť ukončili hráči Bostonu domácou prehrou s Washingtonom 1:3. Kapitán Bruins Zdeno Chára strávil na ľade 28:14 min, pripísal si 2 strely, ale aj 2 mínusky na konci. V závislosti od nedeľňajšieho výsledku Toronta sa Boston v 1. kole play-off na Východe stretne buď s držiteľom Prezidentskej trofeje Washingtonom alebo Ottawou. Hráčom Toronta stačí 1 bod proti Columbusu na to, aby sa v play-off na úvod vyhli hokejistom Washingtonu.V súboji Los Angeles - Chicago (3:2 pp) sa na ľade objavili až traja slovenskí hokejisti (Marián Gáborík verzus Marián Hossa a Richard Pánik), ale do tabuľky produktivity neprispeli. Domáci zvíťazili, hoci ešte na začiatku 59. min prehrávali 1:2. Potom však Dustin Brown vyrovnal a z predĺženia ubehlo len 27 sekúnd, keď obranca Drew Doughty rozhodol. Chicago pred play-off utrpelo už štvrtú prehru v rade, v 1. kole Západnej konferencie bude jeho súperom Nashville. Hráči Los Angeles si tento rok vo "vyraďovačke" nezahrajú.24. Hoffman (Mark Stone, Pageau), 30. Brassard (Stalberg, Burrows), 47. Pageau (Borowiecki, Mark Stone) - 60. Zibanejad







13. Bellemare (VandeVelde, Ľubimov), 15. Del Zotto (B. Schenn, Couturier), 27. Voráček (C. Giroux, Simmonds), 34. Provorov (MacDonald, B. Schenn) - 22. S. Jones (Wennberg, Foligno), 36. Jenner (Gagner, Hartnell)







36. C. Miller (Stafford) - 5. Johansson (J. Williams), 37. Shattenkirk (Nicklas Bäckström, Ovečkin), 40. J. Williams (Kuznecov, Schmidt)Zdeno Chára (Boston) odohral 28:14 min, 2 strely, 1 "hit", 2 mínusky







45. Toffoli (Kopitar, Carter), 60. D. Brown (Kopitar, Carter), 61. Doughty (Carter, Kopitar) - 7. Toews (Schmaltz,. Keith), 54. Panarin (P. Kane, Keith)Marián Hossa odohral 15:55 min, 4 strely, 1 zblokovaná strela, Richard Pánik odohral 14:30 min, 1 strela, 1 pluska, 1 "hit". Tomáš Jurčo (všetci Chicago) nehral - Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 13:59 min, 2 strely, 2 "hity", 1 mínuska







45. B. Bennett, 60. B. Bennett (Prout, Wood) - 23. Pelech (Kuľomin), 27. Lee (Leddy, Beauvillier), 44. Chimera (Quine, De Haan), 49. Lee (Bailey, Leddy)Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 59:52 min, 37 zákrokov z 39 striel, úspešnosť 94,9%, 1. hviezda zápasu







J. van Riemsdyk (Bozak, Polák), 24. Bozak (W. Nylander, Gardiner), 55. K. Kapanen (Hunwick, Matthews), 58. C. Brown (Gardiner, Hunwick), 60. Matthews - 7. Kessel (Cullen, Kühnhackl), 28. Crosby (Guentzel, Schultz), 47. GuentzelMartin Marinčin (Toronto) nehral.







11. Nielsen (Helm), 33. Larkin (TATAR, Lorito) - 25. Beaulieu (Byron, Gallagher), 39. Lehkonen (Nesterov), 62. Galchenyuk (Nesterov)Tomáš Tatar (Detroit) odohral 19:10 min, 1 asistencia, 1 strela, 1 pluska







51. Connor (Lowry), 60. Wheeler (Scheifele, Byfuglien) - 32. EllisMarko Daňo (Winnipeg) nehral.







28. Bjugstad (Vanek, R. Smith), 38. Huberdeau (Jágr), 46. Huberdeau (Jágr)







14. Shore (Eakin, Pateryn), 21. Jamie Benn (Klingberg, Seguin), 54. Seguin (Lindell, Klingberg), rozhod. nájazd Seguin - 38. Rantanen (Barrie, Andrighetto), 46. Landeskog (Beauchemin, Comeau), 49. MacKinnon (Barrie, Compher)







33. Perlini (Doan, Goligoski) - 5. Haula (Pominville), 11. E. Staal (Coyle), 54. Hanzal (M. Koivu, Dumba)







10. Dahlbeck (J. Staal), 20. Skinner (Pesce, Hanifin), 35. Nordström (Tolčinskij, V. Rask), 50. Skinner (Hanifin, Pesce) - 1. Barbašev (Pietrangelo, Tarasenko), 26. Steen (Pietrangelo, Tarasenko), 40. Reaves (Brodziak, Upshall), 43. Upshall, rozhodujúci nájazd Tarasenko







25. Tierney (Hansen), 39. Bödker (Tierney, Goodrow), 52. O´Regan (Vlasic, Burns) - 40. Lazar (M. Tkachuk, Hamilton)







37. Boeser (H. Sedin, D. Sedin), 60. Edler (Boucher, H. Sedin) - 22. Eberle (Nugent-Hopkins, Russell), 44. Letestu (McDavid, Klefbom), 50. Pakarinen (Lucic, Benning)Andrej Sekera (Edmonton) odohral 21:15 min, 2 strely, 3 zblokované strely, 1 pluska