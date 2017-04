Video: Šesťzápasová víťazná šnúra Portlandu v NBA sa skončila v odloženom dueli

Sumár NBA:

MINNEAPOLIS 4. apríla (WebNoviny.sk) - Šesťzápasová víťazná šnúra basketbalistov Portlandu v NBA sa skončila v pondelok v Minneapolise, kde tesne uspeli domáci Timberwolves 110:109.Najväčšiu zásluhu na ich triumfe v odloženom dueli zo 6. marca - vtedy sa nehralo pre problémy s vlhkou palubovkou - má pivot Karl-Anthony Towns, ktorý nastrieľal 34 bodov a doskočil 12 lôpt. Jeho spoluhráč Andrew Wiggins dal o päť bodov menej. .Trail Blazers sa napriek prehre stále držia na 8. priečke v Západnej konferencii a päť stretnutí pred koncom základnej časti majú postup do play-off vo svojich rukách. V Minneapolise ich nízka zostava doplatila na absenciu bosnianskej podkošovej opory Jusufa Nurkiča, ktorý pre zlomeninu pravej nohy bude chýbať minimálne do konca základnej časti."Nastupujeme proti tímom s dobrými vysokými hráčmi. Nám teraz klasická päťka chýba. Sme v ťažkej pozícii, ale nesmieme sa na to vyhovárať. Treba na palubovke odovzdať maximum," povedal za šatňu zdolaného tímu C.J. McCollum.Minnesota – Portland 110:109 (29:23, 20:34, 37:26, 24:26)Najviac bodov: Towns 34 (12 doskokov), Wiggins 29, B. Rush 12 – Lillard 25, Aminu 20, McCollum 17