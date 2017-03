Video: Šesťdesiate víťazstvo Golden State režíroval Curry

NEW YORK 29. marca (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Golden State Warriors dosiahli v NBA 2016/2017 jubilejné šesťdesiate víťazstvo. V utorok v Houstone sa oň postaral predovšetkým Stephen Curry, ktorý sa 32 bodmi a vyrovnaným kariérnym maximom 10 doskokmi pričinil o triumf 113:106.Po Rockets čaká na tím z Oaklandu najväčší konferenčný vyzývateľ - San Antonio Spurs, a po ňom ďalší, tentoraz už domáci, duel proti Houstonu. "Toto je dôležitá fáza sezóny, a to vzhľadom na náš program a súperov, ktorým čelíme. Všetko sú to tímy, čo nebudú chýbať v play-off a tomu zodpovedá aj atmosféra okolo. Či doma alebo vonku, potrebujeme zvíťaziť," skonštatoval Curry..Jeho tréner Steve Kerr dosiahol na lavičke Warriors víťazstvo s poradovým číslom 200 ako najrýchlejší kouč v histórii - potreboval naň len 238 zápasov. Doterajší rekord držal legendárny Phil Jackson, ktorý druhú stovku zavŕšil v 270. dueli. "Viem, aké mám šťastie. Väčšina trénerských nováčikov nemá v kádri Stepha Curryho, Draymonda Greena, Klaya Thompson a ďalších. Zdedil som sakramentsky dobrý tím," uvedomuje si Kerr.

Sumáre:

K. Walker 26, Kaminsky 20, Lamb 16 - Snell 26, Antetokunmpo 20, Middleton a Brogdon (10 asistencií) po 14George 37, Teague 20 (10 asistencií), Ellis 19 - Towns 37 (12 doskokov), Rubio 21 (10 asistencií), Dieng 19Schröder 27, Ilyasova 18 (12 doskokov), D. Howard (11 doskokov) a Taurean Prince po 15B. Lopez 26, Lin a Hollis-Jefferson po 11 - Šarič 23, Covington 21 (13 doskokov), Luwawu-Cabarrot 17Caldwell-Pope 25, T. Harris a I. Smith po 19 - Dragič 28, Whiteside 17, James Johnson 16Harden 24 (11 doskokov, 13 asistencií), Capela 21, L. Williams 17 - Stephen Curry 32 (10 doskokov), K. Thompson 25 (5 trojok), Draymond Green 19McCollum 39, Nurkič 33 (16 doskokov), Lillard 19 - Nelson 23, G. Harris 19, Jokič a W. Chandler po 17Russell 28, Clarkson 22, Ennis 11 - Wall 34 (14 asitencií), Beal a Porter po 16, ,