Video: Séria Houstonu skončila, 18. triple-double Westbrooka

NEW YORK 12. januára (WebNoviny.sk) - Na kôš premenil iba menej než tretinu svojich zakončení (6/19), minul všetkých sedem streleckých pokusov za tri body, ale americký basketbalista Russell Westbrook bol predsa hrdinom Oklahomy v stredajšom stretnutí NBA proti Memphisu.



Pod víťazstvo 103:95 sa podpísal 24 bodmi, 13 doskokmi a 12 asistenciami, čím dosiahol svoje 18. triple-double v ročníku, 55. v kariére. Bilancia Thunder v týchto zápasoch je 15-3. "Keď Russell dosiahne triple-double, víťazíme. Na to sa najviac sústredí," tvrdí tréner Billy Donovan.



"Napriek jeho číslam to bol absolútne tímový výkon. Spoluhráči predsa musia skórovať, aby mu na konto pribúdali asistencie. Steven Adams a Enes Kanter mu stavajú clony, aby sa mohol uvoľniť. Každý čímsi prispieva," dodal kouč Thunder.







Jeho zverenci natiahli šnúru víťazstiev na tri a vrátili Memphisu najhoršou prehru v sezóne, 29. decembra podľahli Grizzlies na ich palubovke 80:114 a Westbrook zápas nedohral pre vylúčenie, na konte vtedy nemal ani jednu asistenciu a šesťkrát stratil loptu. "Ten prekliaty zápas som dopozeral v sprche," spomenul si Westbrook.



CJ McCollum strelil v siedmom zápase po sebe aspoň 25 bodov (v stredu 27) a Portland zdolal majstrovský Cleveland 102:86. Cavaliers prehrali druhý zápas po sebe a celkovo desiaty v sezóne. Rozbehnutý Houston po deviatich víťazstvách v sérii prekvapujúco zakopol v Minneapolise, kde mu nestačilo ani 33 bodov a 12 asistencií Jamesa Hardena a podľahol Timberwolves 105:119.







Philadelphia - New York Knicks 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)



Embiid 21 (14 doskokov), Ilyasova 16, Covington a Noel po 13 - C. Anthony 28, Rose 25, OQuinn 10 (15 doskokov)



Boston - Washington 117:109 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)



I. Thomas 38 (5 trojok), J. Crowder 20, Horford 16 - Beal 35 (6 trojok), O. Porter 20, Markieff Morris 14



Minnesota - Houston 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)



Wiggins 28, Towns 23 (18 doskokov), Muhammad 20 - Harden 33 (12 asistencií), R. Anderson 18 (5 trojok), Ariza 16



Oklahoma City - Memphis 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)



Westbrook 24 (13 doskokov, 12 asistencií), Kanter 19 (13 doskokov), Oladipo 16 - Conley 22, Parsons a Z. Randolph po 14



Los Angeles Clippers - Orlando 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)



Redick 22, Paul 18, Speights 13 - A. Gordon 28, Vučevič 16 (12 doskokov), Meeks 14



Portland - Cleveland 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)



McCollum 27, Crabbe 24, Lillard 14 - L. James 20 (11 doskokov), Love 17, Irving 11