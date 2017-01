Video: Sekera skóroval, Gáborík prihral na dva góly

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera sa gólom podieľal na víťazstve Edmontonu nad New Jersey 3:2 po predĺžení vo štvrtkovom zápase....

Z druhej tretiny uplynulo len 16 sekúnd, keď Sekera dostal ideálnu spätnú prihrávku od Leona Draisaitla medzi útočné kruhy a svoj pokus bezpečne zakončil gólom. Pre 30-ročného zadáka to bol piaty zásah a dvadsiaty bod v sezóne 2016/2017 a v tom okamihu znamenal priebežné vyrovnanie skóre na 1:1. Duel v Rogers Place neskôr za stavu 2:2 dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o 2 bodoch pre Edmonton aktívny Draisaitl po prihrávke Connora McDavida.







Kapitán Oilers McDavid sa ako prvý hráč NHL v tejto sezóne dostal na hranicu 50 bodov, na konte má 14 gólov a 36 asistencií a je jasným lídrom kanadského bodovania celej súťaže. Sekera s 20 bodmi predstihol Tomáša Tatara (19) na druhej priečke v produktivite Slovákov, na čele je 25-bodový Marián Hossa.



Tatarovi ani jeho Detroitu sa vo štvrtok nedarilo na ľade Dallasu, Red Wings podľahli 2:5, slovenský útočník odohral 14:17 min a skončil s jednou strelou a dvoma mínusovými bodmi. Neuspel ani Zdeno Chára s Bostonom na ľade Nashvillu (1:2).



Z piatich striel v podaní slovenského kapitána hostí počas 20:10 min pobytu na ľade sa neujala ani jedna. Hokejisti Los Angeles zvíťazili nad súpermi zo St. Louis 5:1 a slovenský útočník Marián Gáborík sa asistenciami podieľal na dvoch góloch domácich.



Colorado - Anaheim 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)



6. MacKinnon - 4. Silfverberg, 7. Rakell (Bieksa, Getzlaf), 27. Kesler (Theodore, Cogliano), 59. Perry (Rakell, Fowler)







Philadelphia - Vancouver 5:4 po sam. nájazdoch (1:1, 2:3, 1:0 - 0:0, 1:0)



15. Konecny (Weise, Couturier), 30. Bellemare (Read), 30. Couturier (Voráček, Cousins), 41. B. Schenn (C. Giroux, Simmonds), C. Giroux - 10. D. Sedin (Stecher, H. Sedin), 22. Markus Granlund (Tanev, Horvat), 31. Markus Granlund (Megna, Sutter), 33. Sutter (Megna, Stecher)







Ottawa - Pittsburgh 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



6. B. Ryan (Wideman, Brassard), 10. Hoffman (E. Karlsson, Turris), 33. Pyatt (E. Karlsson, Pageau), 49. Mark Stone (Brassard, Z. Smith) - 40. Sheary (Malkin, Cole)







Dallas - Detroit 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)



4. Korpikoski (Jordie Benn, Sharp), 24. B. Ritchie (Faksa), 36. Klingberg (Shore), 37. Johns (Oduya, Spezza), 59. Eaves - 15. Nyquist (Vanek, Zetterberg), 16. Zetterberg (Nyquist, Mantha)



Tomáš Tatar (Detroit) odohral 14:17 min, 1 strela, 1 hit, 2 mínusky







Tampa Bay - Buffalo 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)



6. Palát (T. Johnson, Drouin), 26. Palát (Nesterov, Namestnikov), 33. Kučerov (Hedman, Palát), 60. Stralman (V. Filppula, Boyle) - 3. Moulson (Girgensons, Fedun), 51. E. Kane (Eichel, Falk)







Edmonton - New Jersey 3:2 po predĺž. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)



21. SEKERA (Draisaitl, A. Larsson), 53. Maroon (Draisaitl, McDavid), 62. Draisaitl (McDavid, Klefbom) - 19. Zajac (Palmieri, Cammalleri), 40. Santini (Hall, Parenteau)



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 24:26 min, 1 gól, 5 striel, 1 pluska, 1 zblokovaná strela







Nashville - Boston 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



22. Watson, 38. Forsberg (Ellis, Ekholm) - 29. Krug



Zdeno Chára (Boston) odohral 20:10 min, 5 striel, 1 hit, 1 zblokovaná strela, 1 mínuska







Minnesota - Montreal 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)



3. Folin (E. Staal, Brodin), 27. E. Staal (Coyle, Dumba), 28. Schroeder (Spurgeon, Suter), 38. Niederreiter (M. Koivu, Dumba), 44. Zucker (Spurgeon, Mikael Granlund), 47. Suter (Dumba, E. Staal), 55. Niederreiter (Pominville, Haula) - 60. Plekanec (Barberio, Andrighetto)







Los Angeles - St. Louis 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)



4. Muzzin (Doughty, Dowd), 19. Lewis (GÁBORÍK, Martinez), 25. Muzzin (GÁBORÍK, Kopitar), 26. Pearson (D. Brown, J. Carter), 40. Pearson (J. Carter, D. Brown) - 28. Stastny (Steen, Schwartz)