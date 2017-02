Video: Sekera rozdal tri hity, päťstogólový Marleau

Útočník žralokov Patrick Marleau strelil svoj 500. gól v NHL, skóroval aj Marián Hossa, ktorý je v historickom rebríčku najlepších strelcov....

NEW YORK 3. februára (WebNoviny.sk) - Útočník žralokov Patrick Marleau strelil svoj 500. gól v NHL, skóroval aj Marián Hossa, ktorý je v historickom rebríčku najlepších strelcov NHL na 36. priečke. Mike Yeo má za sebou úspešný debut vo funkcii trénera St. Louis. Obrancovia Andrej Sekera a Martin Marinčin nemali dôvod na radosť, ich tímy na ľade súpera neuspeli. Patrick Marleau sa stal štyridsiatym piatym päťstogólovým hokejistom histórie NHL. Útočník San Jose zaokrúhlil svoje konto na ľade Vancouveru, keď v desiatej minúte úvodnej tretiny otvoril skóre stretnutia, ktoré Sharks vyhrali 4:1."Znamená to, že nejakú chvíľu ste na scéne a asi ste niečo robili dobre," komentoval Marleau.



Tridsaťsedemročný kanadský krídelník pozbieral počas kariéry aj 564 asistencií v 1463 dueloch bez výnimky v drese so žralokom na prsiach. Dvojnásobný zlatý olympijský medailista a s Kanadou aj majster sveta 2003 vedie klubový rebríček v počte zápasov, gólov aj bodov. .







Mike Yeo má za sebou úspešný debut vo funkcii trénera St. Louis, v ktorej v stredu nahradil Kena Hitchocka. Blues zdolali Toronto so slovenským obrancom Martinom Marinčinom v zostave presvedčivo 5:1. Klub pred zápasom v Scottrade Center slávnostne vyradil dres s číslom päť, ktoré nosieval bývalý kanadský obranca tímu Bob Plager v sedemdesiatych rokoch.



Hráči Chicaga mali na ľade Arizony fantastickú prvú tretinu, v ktorej strelil tri góly. V historickom rebríčku kanonierov mu teraz patrí 36. priečka, ešte do konca základnej časti 2016/2017 môže dostihnúť Pata Verbeeka (522). Blackhawks nakoniec zvíťazili 4:3.



Philadelphia - Montreal 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



38. Giroux (Streit, B. Schenn), 44. Read (Couturier, Cousins), 60. Couturier - 5. Nesterov (Galchenyuk, Shaw)







Buffalo - New York Rangers 1:2 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)



55. Franson (R. OReilly, Ennis) - 38. Zuccarello (McDonagh, J.T. Miller), 64. Kreider (J.T. Miller, Zibanejad)







Tampa Bay - Ottawa 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)



24. T. Johnson (Kučerov), 48. Point (B. Boyle, Palát) - 27. Mark Stone (Z. Smith, Ceci), 32. Turris (Hoffman, E. Karlsson), 43. Hoffman (Turris, Mark Stone), 50. Mark Stone (E. Karlsson, Brassard), 60. Kelly (E. Karlsson)







Nashville - Edmonton 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)



22. Arvidsson (Johansen), 40. Johansen (Arvidsson, F. Forsberg)



Andrej Sekera (Edmonton) 23:12 min, 4 strely, 3 "hity"







Dallas - Winnipeg 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)



12. Klingberg (Jamie Benn), 14. Jamie Benn (Nemeth, Eaves), 38. Eaves (Klingberg, Jamie Benn) - 7. Little (Ehlers, Laine), 20. Scheifele (Wheeler), 26. Scheifele (M. Perreault, Byfuglien), 33. Ehlers (Laine)







Arizona - Chicago 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)



22. Ekman-Larsson (Vrbata, Michael Stone), 35. Dvorak (Doan, Perlini), 36. Perlini (Dvorak, Goligoski) - 9. P. Kane (Keith, Toews), 10. Hartman (Keith, A. Desjardins), 15. MARIÁN HOSSA (Panarin, Seabrook), 26. Panarin (Anisimov, P. Kane)



Marián Hossa 16:39 min, 1+0, 2 strely, -1 bod, Richard Pánik (obaja Chicago) 14:14 min, 1 strela, 2 "hity", 2 tr. min







St. Louis - Toronto 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)



18. Steen (Shattenkirk, P. Stastny), 27. P. Stastny (Steen, Pietrangelo), 28. Tarasenko (Lehterä, Parayko), 32. Parayko (Pietrangelo, Fabbri), 53. P. Stastny (Parayko, Edmundson) - 15. Marner (Bozak, J. van Riemsdyk)



Martin Marinčin (Toronto) 19:35 min, 2 strely







Vancouver - San Jose 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)



47. Larsen (Gaunce, Triamkin) - 10. Marleau (Pavelski, Burns), 20. Tierney (Schlemko), 41. Burns (Hertl, J. Thornton), 55. Tierney (Vlasic, J. Ward)