Video: Sekera prihral na gól, traja Slováci s mínuskami

Predvianočné kolo NHL prinieslo jediný zápis slovenského hokejistu do kanadského bodovania. Obranca Andrej Sekera jednou asistenciou pomohol....

NEW YORK 24. decembra (WebNoviny.sk) - Predvianočné kolo NHL prinieslo jediný zápis slovenského hokejistu do kanadského bodovania. Obranca Andrej Sekera jednou asistenciou pomohol k zisku 1 bodu Edmontonu na ľade San Jose. Domáci zvíťazili 3:2 po predĺžení. Sekera má na konte 17 bodov za 4 góly a 13 asistencií a je druhý najproduktívnejší Slovák v NHL.



Z víťazstva sa tešil iba Tomáš Tatar s Detroitom, ktorý v Sunrise zdolal Floridu 4:3 po nájazdoch. Tatar ukončil súboj s dvomi strelami a jedným plusovým bodom. Jeho krajan Tomáš Jurčo zostal medzi náhradníkmi. Okrem Sekeru aj ďalší traja slovenskí hokejisti so svojimi tímami neuspeli v zápasoch, v ktorých sa predlžovalo. Boston prehral v Raleighu s Carolinou 2:3 po predĺžení, Zdeno Chára odohral 23:44 min a zblokoval 5 striel súperových hráčov.



Chicago doma nestačilo na Colorado 1:2 po predĺžení. Marián Hossa pre zranenie v hornej časti tela nehral a Richard Pánik mal 2 strely a 1 mínusku. Hráči Colorada ukončili päťzápasovú sériu prehier vďaka zásahu Nathana MacKinnona v 25. sekunde predĺženia. Peter Budaj chýbal v bránke Los Angeles v zápase, ktorý jeho tím prehral na ľade Dallasu 2:3 po predĺžení. Marián Gáborík v drese Kings odohral vyše 15 minút, ale bez strely na bránku. O víťazstve Dallasu rozhodol fínsky nováčik Esa Lindell.



Hráči New York Rangers dostali doma sedmičku od Minnesoty (4:7) a útočník Rangers Marek Hrivík sa dostal k 1 strele na bránku. Hostia potiahli sériu víťazstiev na desať, čo je nový klubový rekord. O sedem gólov Wild sa postaralo sedem hráčov. "Oveľa dôležitejší, ako naťahovanie série je spôsob, akým teraz hráme. Sme schopní konkurovať aj tímom zo samého vrchu ľabuľky na ich ľade a to je veľmi dobrý pocit," skonštatoval fínsky kapitán Minnesoty Miko Koivu.



New York Islanders - Buffalo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)



13. Beauvillier (Hamonic, Prince), 35. Strome (Clutterbuck, Seidenberg), 20. Tavares (Strome, Bailey), 46. Ladd (Chimera, Hamonic), 53. De Haan (Quine, Seidenberg) - 59. Girgensons (Bogosian, Reinhart)







New York Rangers - Minnesota 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)



4. Kreider (Zuccarello, Stepan), 23. McDonagh (Stepan, Kreider), 39. Stepan (Zuccarello, Klein), 57. Kreider (Zuccarello, McDonagh) - 10. Mikael Granlund (Zucker, M. Koivu), 21. M. Koivu (Zucker), 21. Niederreiter (Coyle, E. Staal), 25. Scandella (Coyle, Koivu), 33. Zucker (Mikael Granlund), 38. Dumba (Coyle, E. Staal), 59. Coyle (Niederreiter)



Marek Hrivík (NY Rangers) odohral 12:13 min, 1 strela, 1 mínuska, 43% úspešnosť na vhadzovaní







Pittsburgh - New Jersey 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



11. Crosby (Schultz, Kessel), 25. Fehr, 39. Ruhwedel (Kunitz, Malkin), 53. Hörnqvist (Malkin) - 34. Palmieri (J. Moore, Hall)







Washington - Tampa Bay 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



1. Carlson (Alzner, T. Wilson), 16. Carlson (M. Johansson, Nicklas Bäckström), 31. Ovečkin (Orlov), 49. M. Johansson (Nicklas Bäckström)







Columbus - Montreal 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



18. Gagner (N. Foligno, Atkinson), 22. Saad (N. Foligno, Wennberg) - 30. Petry (Terry, Barberio)







Florida - Detroit 3:4 po sam. nájazdoch (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0, 0:1)



18. R. Smith (Demers, Jokinen), 22. Demers (Barkov, Jágr), 31. Mackenzie (Matheson, Thompson) - 21. Mantha (Zetterberg), 42. D. Miller (Athanasiou, Larkin), 54. Nielsen (Nyquist, Vanek), Nielsen



Tomáš Tatar (Detroit) odohral 17:06 min, 2 strely, 1 hit, 1 pluska







Arizona - Toronto 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)



40. Doan (Murphy, Holland) - 4. C. Brown (Matthews, Hyman), 21. Komarov (Gardiner, C. Brown), 47. Komarov, 52. William Nylander (Rielly, Gauthier)







Carolina - Boston 3:2 po predĺžení. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)



31. J. Staal, 47. Faulk (E. Lindholm, J. Staal), 64. Teräväinen (E. Lindholm, Faulk) - 10. Spooner (Krug, Krejči), 24. Marrchand (Spooner, Krug)



Zdeno Chára (Boston) odohral 23:44 min, 1 strela, 1 hit, 5 zblokovaných striel







Calgary - Vancouver 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



23. Giordano (Backlund, Hamilton), 32. Giordano (Michael Frolík, Stajan), 39. Backlund (Hamilton, Michael Frolík), 60. Tkachuk (Backlund, Brodie) - 12. Triamkin (Skille, Gaunce)







Chicago - Colorado 1:2 po predĺžení. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)



32. Toews (Panarin, Keith) - 46. Rantanen (Barrie, MacKinnon), 41. MacKinnon (Barrie)



Richard Pánik (Chicago) odohral 15:51 min, 2 strely, 3 hity, 1 mínuska, 1 zblokovaná strela







Dallas - Los Angeles 3:2 po predĺžení. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)



21. Seguin (Spezza, Klingberg), 44. Faksa (Ritchie, McKenzie), 62. Lindell (Jamie Benn, Korpkikoski) - 4. J. Carter (Pearson), 51. J. Carter (Setoguchi, Forbort)



Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 15:07 min, 3 hity, 1 mínuska







San Jose - Edmonton 3:2 po predĺžení. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)



21. Pavelski (Burns, J. Thornton), 49. Labanc (Couture, Pavelski), 64. Labanc (Couture, Burns) - 47. McDavid (SEKERA), 49. Maroon (McDavid, Gryba)



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 23:07 min, 1 asistencia, 1 pluska, 2 zblokované strely