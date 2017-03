Video: Sekera bodoval po piatich zápasoch, Ovečkin prelomil najdlhší pôst

Traja Slováci s mínuskami

NEW YORK 15. marca (WebNoviny.sk) - Po päťzápasovej odmlke si štatistiky v NHL o jeden kanadský bod zlepšil slovenský hokejový obranca Andrej Sekera. Tridsaťročný bek Edmontonu asistenciou prispel k utorňajšej demontáži Dallasu 7:1, ktorou Oilers prerušili sériu troch prehier. Ofenzívne ladený zadák dosiahol svoj dvadsiaty ôsmy bod v sezóne (7+21).Stále platí, že neskóroval už od 26. januára. Florida rozstrieľala Toronto 7:2, hosťujúci obranca Martin Marinčin vyviazol s jedným mínusovým bodom. Rovnako po jednej mínuske mali aj útočníci Chicaga Marián Hossa a Richard Pánik, ich tím však zvíťazil v Montreale 4:2 a ujal sa vedenia v Centrálnej divízii aj Západnej konferencii."Vybudovali sme si slušný náskok, v úvode tretej tretiny sme viedli 3:0, zrazu však bolo len 3:2. Očakávali sme tlak, ale chceme lepšie nakladať s takouto situáciou a skôr zavrieť zápas," podotkol útočník Patrick Kane, ktorý gólom a dvoma asistenciami pokazil domácemu brankárovi Careymu Priceovi jubilejný päťstý duel v základnej časti NHL.







Ovečkin skóroval proti Minnesote

Sumáre:

Carolina - New York Islanders 2:3 po predĺžení (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

Alexander Ovečkin ukončil svoj najdlhší gólový pôst v kariére a po desiatich zápasoch bez zásahu do čierneho skóroval proti Minnesote. "Nebola to perfektná strela, ale mal som pred ňou niekoľko celkom dobrých príležitostí, ktoré sa neskončili gólom," skonštatoval 31-ročný ruský útočník, ktorý sa presadil prvý raz od 19. februára. Bol to jeho 28. gól v ročníku."Je to kanonier a som presvedčený, že tento zásah mu dodal sebavedomie. Hneď sa to odrazilo na jeho korčuľovaní, veľakrát po ňom ešte zamestnal súperovu obranu," všimol si Ovečkinov dvorný center Nicklas Bäckström, ktorý sa na víťazstve 4:2 podieľal troma asistenciami a na konte má celkovo už 71 kanadských bodov v ročníku.13. Nordström (Stempniak, Wallmark), 21. E. Lindholm - 39. Ho-Sang (Kuľomin), 40. Chimera (Clutterbuck, De Haan), 61. Tavares (Ho-Sang, Leddy)







Washington - Minnnesota 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

20. Schmidt (Ovečkin, Nicklas Bäckström), 35. Ovečkin (Carlson, Nicklas Bäckström), 38. Kuznecov (Nicklas Bäckström, Carlson), 55. Beagle (Orlov) - 41. Dumba (Mikael Granlund), 45. E. Staal (M. Koivu, Suter)







Florida - Toronto 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

1. Barkov (Huberdeau), 11. Sceviour (MacKenzie, Matheson), 15. Marchessault (Vanek), 25. Marchessault (Barkov, Vanek), 37. R. Smith (Yandle, J. Jokinen), 40. J. Jokinen (Vanek, Trocheck), 43. Yandle (Vanek, Trocheck) - 14. Komarov (W. Nylander), 39. Sošnikov (M. Martin, B. Boyle)Martin Marinčin (Toronto) 18:00 min, -1 bod







Montreal - Chicago 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

53. Byron (Gallagher, Davidson), 57. Sh. Weber (Galchenyuk, A. Radulov) - 13. P. Kane (Anisimov, Hjalmarsson), 31. Oduya, 41. Panarin (Schmaltz, P. Kane), 59. Toews (P. Kane, Keith)Marián Hossa 16:39 min, 2 strely, 4 zblokované strely, -1 bod, Richard Pánik (obaja Chicago) 15:51 min, 2 strely, 3 "hity", -1 bod







Ottawa - Tampa Bay 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

23. Wingels - 4. Point (Dotchin, Coburn), 65. Hedman (Palát)







Edmonton - Dallas 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

13. Pouliot (Kassian), 19. Klefbom (Lucic, Draisaitl), 23. Nurse, 30. Desharnais (Slepyšev, SEKERA), 32. Maroon (Draisaitl), 53. Nugent-Hopkins (Lucic, Eberle), 54. McDavid (Maroon, Kassian) - 26. Ritchie (McKenzie, Cracknell)Andrej Sekera (Edmonton) 20:24 min, 0+1, 1 strela, 1 "hit", 5 zblokovaných striel







Los Angeles - Arizona 2:3 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 0:1)

San Jose - Buffalo 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

26. Toffoli (Muzzin, Kopitar), 59. Toffoli (J. Carter, Kopitar) - 46. M. Domi (Dvorak, Chychrun), 60. M. Domi (Doan, Vrbata), rozhodujúci sam. nájazd DeAngeloMarián Gáborík (LA) 13:49 min, 3 strely32. Pavelski (Couture, J. Thornton), 40. Haley, 46. Pavelski (DeMelo, J. Thornton), 55. Couture (J. Ward, Marleau) - 2. Eichel (Moulson, Gorges)