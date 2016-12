Video: Saros aj Dell s prvým shutoutom, Chicago prehralo

Prvé čisté konto v kariére v NHL dosiahli v piatok hokejoví brankári Juuse Saros aj Aaron Dell. Iba 21-ročný fínsky gólman Nashvillu Saros....

NEW YORK 31. decembra (WebNoviny.sk) - Prvé čisté konto v kariére v NHL dosiahli v piatok hokejoví brankári Juuse Saros aj Aaron Dell.



Iba 21-ročný fínsky gólman Nashvillu Saros sa na ľade St. Louis zapotil pri 25 streleckých pokusoch domácich, ale so všetkými si poradil a Predators triumfovali 4:0. "Je to pekný úspech. Chlapci predo mnou hrali veľmi dobre, bol to z našej strany vydarený zápas. Tento výkon nám dáva nádej do budúcnosti a demonštruje, aký sme v skutočnosti tím," komentoval na webe nhl.com Saros, ktorý sa premiérového shutoutu dočkal v siedmom zápase na najlepšej svetovej hokejovej scéne.



Kanadský 27-ročný brankár San Jose Dell sa na prvú nulu v živote narobil o čosi menej než Saros (21 zásahov), Sharks zdolali Philadelphiu 2:0 zásluhou víťazného gólu aj asistencie veterána Patricka Marleaua. "Žraloci" bodovali naplno štvrtý raz po sebe a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 3. priečka.



Carolines natiahli domácu šnúru s minimálne jedným bodom na jedenásť stretnutí. "Excelentná prvá tretina, v ktorej sme diktovali tempo a zužitkovali šance. Kvalitné tímy na to vedia nájsť odpoveď, čo sa aj udialo v prostrednej časti zápasu. Bojovali sme však až do úplného konca. Momentálne si to užívame, bavíme sa hokejom. Je vzrušujúce nastupovať na domácom ľade," skonštatoval brankár Cam Ward, ktorý v jedenástom odchytanom dueli po sebe predviedol 27 zákrokov.



Dvakrát ho neúspešne ohrozil aj slovenský krídelník Richard Pánik. Jeho český spoluhráč Michal Kempný strelil svoj premiérový gól v kariére v NHL, pri druhom asistoval, ale Blackhawks to napokon nestačilo ani na zisk bodu.



Víťazný obrat z 0:2 na 3:2 zavŕšený Henrikom Sedinom 58,1 s pred koncom predĺženia predviedli hokejisti Vancouveru, ktorí v úvode druhej tretiny zaostávali za Anaheimom o dva góly. Ducks predchádzajúcich dvanásť duelov v tomto ročníku dotiahli do víťazného konca, ak viedli po dvoch tretinách.



Carolina - Chicago 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)



9. E. Lindholm (Toews, Hartman), 10. Stempniak (Aho, Teräväinen), 43. McClement - 7. Kempný (Toews, Hartman), 46. Hinostroza (Toews, Kempný)



Richard Pánik (Chicago) 16:13 min, 2 strely, 2 "hity"







St. Louis - Nashville 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)



25. Y. Weber (C. Smith, Ribeiro), 28. F. Forsberg (Ribeiro, Johansen), 38. Arvidsson (Irwin, Fisher), 49. C. Wilson (F. Forsberg, R. Ellis)







San Jose - Philadelphia 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



17. Marleau (Labanc, Vlasic), 56. Braun (Pavelski, Marleau)







Vancouver - Anaheim 3:2 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)



28. L. Eriksson (Hutton, Horvat), 43. Skille (Bärtschi, Edler), 65. H. Sedin (L. Eriksson, R. Miller) - 6. Getzlaf (Cramarossa, Manson), 21. Rakell (H. Lindholm, Perry)