Video: Saganovi skrížila cestu žena so psom, v poslednej chvíli sa vyhol zrážke

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 14. marca (WebNoviny.sk) - Veľa nechýbalo a Peter Sagan by nespomínal v dobrom na záverečnú časovku na cyklistických pretekoch Tirreno-Adriatico.Dvojnásobný a úradujúci majster sveta sa na trase utorkovej časovky v okolí mesta San Benedetto del Tronto (10 km) v poslednej chvíli vyhol zrážke so ženou so psom, ktorá pomaly kráčajúc po priechode pre chodcov skrížila cestu v červenom drese jazdiacemu víťazovi bodovacej súťaže.Líder tímu Bora-Hansgrohe musel výrazne pribrzdiť. .Napokon využil rozdelený obrubník na okraji cesty na to, aby obišiel nečakanú prekážku z ľavej strany ohrozujúc pritom divákov stojacich pri trati. Napokon sa všetko dobre skončilo, hoci Sagan počas neplánovaného spomalenia nabral poriadne časové manko a po príchode do cieľa bol priebežne na 72. mieste s odstupom 1:15 min na holandského lídra Josa van Emdena."Tiež som psíčkar, ale, prosím, dajte si záležať na bezpečnosti jazdcov!" objavilo sa v súvislosti s incidentom na twitterovom profile Petra Sagana.Peter Sagan vyhral dve etapy na tohtoročnej edícii Tirrena vrátane náročného nedeľňajšieho dojazdu v meste Fermo, kde zdolal celú plejádu silných vrchárov. Pred utorkovou záverečnou časovkou mu v celkovej klasifikácii patrilo 47. miesto s odstupom 21:47 min na Kolumbijčana Naira Quintanu.