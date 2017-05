Video: Saganov tímový kolega vypálil rybník favoritom, šokujúco vyhral úvodnú etapu Giro d´Italia

Pöstlberger nasadil k dlhému finišu

OLBIA 5. mája (WebNoviny.sk) - Úvodná etapa 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia z Alghera do Olbie (206 km) na ostrove Sardínia sa skončila nečakaným triumfom Rakúšana Lukasa Pöstlbergera z tímu Bora-Hansgrohe. Finišoval v čase 5:13:35 h a ako prvý si oblečie ružový dres lídra na storočnicovom Gire.Tímový kolega Petra Sagana, ktorý na úvodných pretekoch Grand Tour tradične chýba, vypálil rybník všetkým favoritom - šprintérom.Pöstlberger približne 1,2 km pred cieľom nasadil k dlhému finišu a na prekvapenie žiadny z tímov so špecialistami na rýchle koncovky etáp ho nezachytil. Bitku šprintérov o druhé miesto s odstupom niekoľkých metrov vyhral Austrálčan Caleb Ewan (ORICA-Scott) pred skúseným Nemcom Andrém Greipelom (Lotto Soudal).

Modrý dres má Benedetti

Výsledky - Giro d´Italia 2017:

1. etapa: (Alghero - Olbia, 206 km):

Poradie po 1. etape:

Nemecká Bora-Hansgrohe mala v prvej desiatke výsledkového poradia napokon až dvoch borcov. Okrem víťazného Pöstlbergera šprintérsky líder tímu Ír Sam Bennett finišoval ako deviaty. V celkovom poradi po 1. etape Pöstlberger vedie s náskokom 4 bonifikačných sekúnd pred Ewanom a 6 sekúnd pred Greipelom. Slováci na storočnicovom Gire neštartujú."Chcel som to rozbehnúť pre Sama Benneta, ale v záverečných kilometroch sa vzdialil od môjho zadného kolesa a zrazu som mal na čele náskok. Potom som už len počul z vysielačky, že mám ísť do toho naplno a že to dám. Vyšlo to na moje prvé profesionálne víťazstvo a k tomu ešte aj Maglia Rosa... Bude to trvať týždne, kým si naplno uvedomím, čo som dosiahol," uviedol Lukas Pöstlberger v prvej reakcii aj na webe telegraph.co.uk.Giro d´Italia predtým naposledy štartovalo na Sardínii v roku 2007 a po tímovej časovke sa vtedy ako prvý obliekol do ružového dresu lídra Enrico Gasparotto z tímu Liquigas. Aktuálne čakala na pelotón na úvod solídna porcia 206 km a počas veľkej časti etapy aj nepríjemný protivietor.Už po siedmich kilometroch sa vpredu sformovala skupina šiestich jazdcov, v ktorej malo dvojnásobné zastúpenie Taliansko vďaka Mircovi Maestrimu a Cesare Benedettimu, ale bol tam aj Albánec Eugert Zhupa či ďalší exotický pretekár Daniel Teklehaimanot z africkej Eritrey.Zostava Maestri (Bardiani CSF), Benedetti (Bora-Hansgrohe), Zhupa (Wilier Triestina), Marcin Bialoblocki (CCC Sprandi Polkowice), Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo), Daniel Teklehaimanot (Dimension Data) si vypracovala náskok vyše 7 minút a ešte 30 km pred cieľom mala pred pelotónom k dobru 1:35 min. To už vpredu chýbal Maestri a v stúpaní na poslednú z troch horských prémií IV. kategórie na San Pantaleo (dĺžka 3,3 km, priemer 5,6%) 22 km pred cieľom sa náskok pätice znížil na 50 sekúnd.Prémiu ovládol Benedetti, ktorý si ako prvý na seba navlečie modrý dres lídra súťaže vrchárov. Päť kilometrov pred cieľom bol náskok utečencov už len minimálny a schyľovalo sa k hromadnému dojazdu. Záver obstaralo viacero technicky náročných pasáži a z množstva ostrých zákrut sa nečakane zjavil s náskokom niekoľkých desiatok metrov na čele Rakúšan Pöstlberger, ktorý si celkom nečakane pripísal prvý veľký triumf kariéry., 2. Caleb Ewan (Aus.) ORICA-Scott, 3. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal, 4. Giacomo Nizzolo (Tal.) Trek-Segafredo, 5. Sacha Modolo (Tal.) UAE Team Emirates, 6. Kristian Sbaragli (Tal.) Dimension Data - všetci v rovnakom čase ako víťaz., 2. Caleb Ewan (Aus.) ORICA-Scott +4 s, 3. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal +6, 4. Pavel Brutt (Rus.) Gazprom-Rusvelo +9, 5. Giacomo Nizzolo (Tal.) Trek-Segafredo +10, 6. Sacha Modolo (Tal.) UAE Team Emirates +10.