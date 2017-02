Video: Sagan pozdravil fanúšikov jazdou na zadnom kolese

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa v Sierra Nevade pripravuje na jarné klasiky a nezabúda ani na fanúšikov, ktorým prostredníctvom sociálnej siete Facebook poslal odkaz a predviedol jazdy na zadnom kolese. Pozdravujem zo Sierra Nevady, kde trénujem s kolegami z Bora-Hansgrohe. Ďakujem Maciejovi Bodnarovi, ktorý sa zhostil úlohy kameramana, napísal k videu.



Sagan má v roku 2017 program podobný tomu, ktorý absolvoval v ostatných dvoch sezónach ako člen rusko-dánskeho Tinkoffu. Výnimkou boli hneď prvé preteky, keď si u protinožcov v Austrálii na rozbeh doprial etapák Tour Down Under, . "Jarné klasiky budú pre mňa veľmi dôležité. Ak sa mi tam bude dariť, bude to dobré. Potom príde Tour de France v lete a po Tour sa uvidí, čo ďalej," uviedol Peter Sagan v rozhovore na špecializovanom portáli Cyclingnews.



Bližšie sa vyjadril aj k jednotlivým cyklistickým monumentom, teda jednorazovým pretekom s veľkou náročnosťou a dlhou históriou.



"Miláno-San Remo sú špeciálne preteky, aj keď tam je to často lotéria. Niečo je tam dobré, niečo zasa nie. Preteky Okolo Flámska sa budú jazdiť na starých cestách a to by mohlo byť dobré. Keď som v minulosti jazdil na takomto profile, zlomil som bicykel a nedokončil som. Vlastne ešte nikdy som nedokončil na takýchto pretekoch. Čo sa týka Paríž-Roubaix, tak to je tiež čosi výnimočné. Vlani som tam skončil jedenásty a raz už aj šiesty," skonštatoval Peter Sagan.