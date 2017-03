Video: Sagan našiel v 6. etape na Tirreno-Adriatico premožiteľa, Gaviria bol v šprinte rýchlejší

Ostáva posledná etapa

Rozhodcovia zastavili utečencov

CIVITANOVA MARCHE 13. marca (WebNoviny.sk) - Kolumbijský reprezentant Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) sa stal víťazom pondelkovej šiestej etapy na cyklistických pretekoch Tirreno-Adriatico so štartom v Ascoli Piceno a cieľom po 168 km v Civitanova Marche. Iba 22-ročný Gaviria v tesnom špurte hlavného balíka v čase 4:09:31 h zdolal Slováka Petra Sagana (Bora-Hansgrohe) a Belgičana Jaspera Stuyvena (Trek-Segafredo)Dvojnásobný a zároveň úradujúci majster sveta Sagan na tohtoročnom podujatí Tirreno-Adriatico, ktoré je zaradené do prestížneho seriálu WorldTour, má na konte dve etapové víťazstvá, tešil sa minulý v piatok v Montaldo di Castro a tiež v nedeľu v náročnom závere vo Ferme. Celkovo si Sagan pripísal v tomto roku piatykrát druhé miesto. Vďaka nemu si poistil červený dres lídra bodovacej súťaže, z ktorého ho už nikto nevyzlečie. .Na čele celkového poradia na Tirreno-Adriatico sa nič nezmenilo, lídrom je stále Kolumbijčan Nairo Quintana z Movistaru, ktorý má pred Francúzom Thibautom Pinotom náskok 50 sekúnd. Priebežne tretí je s odstupom 1:06 min Austrálčan Rohan Dennis z tímu BMC Racing. Do konca pretekov zostáva odjazdiť poslednú etapu - utorkovú individuálnu časovku na 10 km v San Benedetto del Tront."Toto bola prvá naozaj šprintérska etapa na týchto pretekoch, lebo tú druhú v poradí poznačil pád. Dnes sa všetko udialo tak, že som mohol zvíťaziť. Postaviť sa v závere proti Saganovi je vždy veľká výzva, ale ja som sa cítil dobre a som rád, že som to pretavil do víťazstva," povedal Fernando Gaviria v prvej reakcii aj na webe Cyclingnews.Choroba znemožnila pondelkový štart českému pretekárovi Romanovi Kreuzigerovi a počas etapy musel odstúpiť Austrálčan Luke Durbridge (obaja ORICA Scott). V úniku dňa sa už krátko po štarte ocitla osmička pretekárov Ben Gastauer (AG2R La Mondiale), Pavel Kočetkov (Kaťuša-Alpecin), Davide Ballerini (Androni-Giocattoli), Raffaello Bonusi (Androni-Giocattoli), Simone Andreetta (Bardiani-CSF), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Alan Marangoni (Nippo-Vini Fantini) a Joonas Henttala (Novo Nordisk). Dostali sa do trojminútového trháku, po 40 km sa ich náskok pred hlavným "balíkom" stabilizoval na 2:45 min.Pred stúpaním na jedinú horskú prémiu v Pollenze (84,8 km) rozhodcovia zastavili utečencov na železničnom priecestí, prémia sa napokon stala korisťou Taliana Marangoniho. Jeho krajan Maestri pobral body na oboch rýchlostných prémiách tak, že virtuálne vystriedal Petra Sagana na čele bodovacej súťaže. Záverečných 15 km cyklisti absolvovali na okruhu v cieľovom meste Civitanova Marche a už len 7-členná skupina mala ani nie polminúty k dobru.Necelých osem kilometrov pred cieľom bolo v profile stúpanie Civitanova Alta (2 km 4,7 %), vtedy bola vpredu už len štvorica z pôvodného úniku. Šesť a pol kilometra pred cieľom zaútočili z "balíka" aj Sagan či Niki Terpstra (Quick-Step Floors), ale nebolo to rozhodujúce. Tri kilometre pred cieľom boli opäť všetci jazdci pokope a očakávaný šprintérsky záver bol na spadnutie. Napokon sa z tesného triumfu tešil Fernando Gaviria pred Petrom Saganom.

Tirreno-Adriatico 2017 - pondelok:

1. Fernando Gaviria (Kol.) Quick-Step Floors 4:09:31 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo, 4. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors, 5. Jens Debusschere (Belg.) Lotto Soudal, 6. Elia Viviani (Tal.) Team Sky – všetci rovnaký čas ako víťaz



Poradie po 6.etape: 1. NairoQuintana (Kol.) Movistar 25:44:28 h, 2. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +50 s, 3. Rohan Dennis (Aus.) BMC Racing +1:06 min, 4. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo +1:15, 5. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:19, 6. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +1:23