Video: Sagan napriek pádu zabojoval, na najlepších nestačil

HARELBEKE 24. marca (WebNoviny.sk) - Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nezasiahol do boja o víťazstvo na 60. ročníku cyklistických pretekov E3 Harelbeke.Pre dvojnásobného majstra sveta a víťaza tejto jednorazovky z roku 2014 sa preteky fakticky skončili 42,5 km pred cieľom, keď sa zaplietol do pádu a mal problémy s prednou brzdou na bicykli. Hoci sa neskôr opäť pustil do boja, už nemal šancu dostihnúť najlepších. .Víťazom sa stal Belgičan Greg van Avermaet (4:48:22 h), ktorý v záverečnom finiši zdolal krajanov Philippa Gilberta (Quick-Step Floors) a Olivera Naesena (AG2R La Mondiale). Štvrtý skončil s odstupom 50 sekúnd Luke Dubridge z tímu ORICA-Scott. Van Avermaet sa stal prvým belgickým víťazom E3 Harelbeke od roku 2012 a triumfu Toma Boonena. Tím Bora-Hansgrohe môže tešiť piata priečka Rakúšana Lukasa Postlbergera. Vlaňajší šampión Poliak Michal Kwiatkowski (Sky) nebol medzi prihlásenými.V čase Saganovho pádu už bola vpredu s vyše minútovým náskokom silná skupinka troch belgických klasikárov Van Avermaet (BMC Racing), Naesen (AG2R), Gilbert (Quick-Step), ktorých už nikto nedostihol. Keď ich náskok 20 km pred cieľom narástol na 2 minúty, bolo zrejmé, že piatková belgická klasika bude mať domáce pódium.Tradičné jednorazové preteky so štartom aj cieľom v Harelbeke (206,1 km) viedli kľukatými a úzkymi cestičkami Západného Flámska a v značnej miere kopírovali trasu slávneho monumentu Okolo Flámska, ktorý sa uskutoční 2. apríla. Na trati bolo 15 oficiálnych stúpaní, mnohé z nich vystlané obávanými kameňmi, tzv. pavé.Vrchol náročnosti cyklisti absolvovali medzi 164,4 a 167,2 km, boli ním legendárne stúpania Paterberg (dĺžka 700 m, sklon terénu 12%) a Oude Kwaremont (2200 m, 4,2%). Úplne posledné stúpanie dňa obstaral Tiegemberg (1000 m, 6,5%) na 186,1 km, čiže 20 km pred cieľom.