Video: SKA Petrohrad vyhral sériu proti obhajcovi titulu a získal Gagarinov pohár

MAGNITOGORSK 16. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti SKA Petrohrad v nedeľu zvíťazili na ľade Metallurgu Magnitogorsk 5:3, finálovú sériu Kontinentálnej hokejovej ligy nad obhajcom prvenstva ovládli 4:1 na zápasy a stali sa víťazmi Gagarinovho pohára.



Víťazný gól si pripísal v úvode tretej tretiny hviezdny ruský útočník Iľja Kovaľčuk, ktorý zvýšil na priebežných 4:2 pre hostí. "Magnitke" sa síce vzápätí podarilo znížiť zásluhou Jaroslava Kosova, ale posledné slovo mal v 59. min Sergej Plotnikov do prázdnej domácej bránky..



Tím SKA Petrohrad sa stal celkovým víťazom KHL druhýkrát v klubovej histórii. Predtým sa mu to podarilo v roku 2015. Metallurg Magnitogorsk dominoval v tejto nadnárodnej súťaži tiež dva razy, a to v rokoch 2014 a 2016.



9. Osala (Santala, Chabarov), 24. Antipin (Jan Kovář), 41. Kosov - 27. Gusev (Dadonov, Šipačov), 30. Barabanov (Kovaľčuk), 35. Dadonov (Šipačov, Gusev), 41. Kovaľčuk (Hersley), 59. S. Plotnikov (Prochorkin)







