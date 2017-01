Video: Rusko sa rozlúčilo s členmi súboru Alexandrovci

Rozlúčka s členmi ruského armádneho umeleckého súboru Alexandrovci, ktorí zahynuli vlani 25. decembra pri leteckej havárii blízko....

BRATISLAVA/MOSKVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Rozlúčka s členmi ruského armádneho umeleckého súboru Alexandrovci, ktorí zahynuli vlani 25. decembra pri leteckej havárii blízko mesta Soči, sa tento týždeň uskutočnila vo forme troch obradov. Na Federálnom vojenskom cintoríne v meste Mytišči pri Moskve pochovali v pondelok 49 z celkovo 68 usmrtených členov a zamestnancov tohto umeleckého telesa.



Na rozlúčkových obradoch sa v ten deň zúčastnili viacerí politickí predstavitelia - vrátane ruského ministra obrany Sergeja Šojgu, ministra dopravy Maxima Sokolova a predsedníčky hornej komory parlamentu Valentiny Matvijenkovej -, ale aj velitelia jednotlivých zložiek armády a parlamentní poslanci, informovala dnes PR agentúra ACCESS Production. Ešte v sobotu sa konala v Moskve posledná rozlúčka s vedúcim súboru Valerijom Chalilovom. Jej miestom bola Katedrála Zjavenia Pána v mestskej časti Jelochovo.



"Rakvy zosnulých boli vystavené v rozlúčkovej sieni komplexu. Všade bolo veľa vencov, kytíc, pozostalých a stovky ľudí, ktorí sa prišli rozlúčiť s tými, ktorých mali radi. Príbuzní obetí stáli vedľa rakiev," citovala ACCESS Production manažéra Alexandrovovcov pre strednú Európu Rudolfa Hégera, ktorý sa na pohrebe zúčastnil spolu s organizátormi ich tohtoročného slovenského turné.



"Čo ďalej? Sme silní a zvládneme to. Súbor žije a bude žiť. My sme Alexandrovovci a tak to určite aj bude," vyjadril sa počas pohrebu hlavný dirigent súboru Nikolaj Kirilov.



Lietadlo Tu-154 ruského ministerstva obrany, ktoré malo prepraviť Alexandrovovcov na vystúpenie pred vojakmi v Sýrii, sa zrútilo do Čierneho mora krátko po štarte z letiska v Soči, kde malo medzipristátie. Pri havárii zahynulo všetkých 92 ľudí na palube.