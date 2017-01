Video: Rusi postúpili do semifinále svetového šampionátu

Mladí hokejisti Ruska sa dostali na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade už do semifinále. V pondelkovom štvrťfinále zdolali Dánov....

MONTREAL 3. januára (WebNoviny.sk) - Mladí hokejisti Ruska sa dostali na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade už do semifinále. V pondelkovom štvrťfinále zdolali Dánov hladko 4:0, dva góly zaznamenal Kirill Kaprizov.







Dánsko - Rusko 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)



20. a 56. Kaprizov, 9. Polunin, 48. Karnauchov



5:7 na 2 min, 0:1, 0:0







Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

