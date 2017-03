Video: Rozhodcovia poškodili AC Miláno, Juventus nemal kopať penaltu

MILÁNO 20. marca (WebNoviny.sk) - Nariadenie penalty za ruku obrancu AC Miláno Mattiu De Sciglia v nadstavenom čase stretnutia proti Juventusu Turín v rámci 28. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže z 10. marca nebolo správne.



Nicchi s Messinom vinia Doveriho .



Podľa televíznej siete Premium Sport to uviedli prezident Asociácie talianskych rozhodcov Marcello Nicchi a Stefano Messina, ktorý deleguje arbitrov na stretnutia Serie A. Podľa rovnakého zdroja si Nicchi s Messinom myslia, že najväčšiu zodpovednosť za nespravodlivo odpískaný pokutový kop, ktorý napokon rozhodol o triumfe "starej dámy", nesie asistent rozhodcu Daniele Doveri.





Práve 39-ročný Doveri mal byť v pozícii hlavného arbitra nedeľňajšieho zápasu 29. kola Serie A medzi Udine a Palermom, no napokon bol iba bránkovým rozhodcom. Rovnakú pozíciu zastával v nedeľu v stretnutí Cagliari s Laziom i hlavný rozhodca inkriminovaného duelu Davide Massa.



Podľa talianskych médii síce Massovi ani Doverimu nezastavia činnosť, ale už nebudú v aktuálnej sezóne delegovaní ako hlavní rozhodcovia zápasov elitnej talianskej súťaže. Informácie pochádzajú z portálov football-italia.net a calciomercato.com.



Olej do ohňa prilial aj Sarri



Predohrávku 28. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže medzi lídrom tabuľky Juventusom Turín a AC Miláno (2:1) rozhodol domáci tím gólom z penalty v siedmej minúte nadstaveného času, ktorému predchádzala kontroverzná situácia.



Za stavu 1:1 nariadil rozhodca Davide Massa v 95. minúte zápasu pokutový kop za ruku Mattiu De Sciglia v šestnástke AC po pokuse Stephana Lichtsteinera odcentrovať.



Po penaltovom rozhodnutí arbitra hostia mohutne protestovali, v sťažnostiach zúrivo pokračovali aj po záverečnom hvizde. Brankár Milánčanov Gianluigi Donnarumma netajil rozčarovanie pred novinármi: "To nie je možné. Vždy oni!"



Olej do ohňa prilial aj tréner Neapola Maurizio Sarri, keď spochybnil rozhodnutia arbitrov vo viacerých stretnutiach Juventusu Turín. "Prečo Inter, Neapol a teraz i AC Miláno neuspeli na štadióne Juventusu a zhodne cítili krivdu zo strany rozhodcov? Možno sme všetci blázni," citovali 58-ročného kouča talianske médiá.