Video: Ronaldo v derby hetrikom zostrelil Atlético, Real je bližšie k finále Ligy majstrov

MADRID 2. mája (WebNoviny.sk) - Po prvom zápase semifinále futbalistov Ligy majstrov 2016/2017 má blízko k postupu Real Madrid. Obhajca trofeje zvíťazil v utorok na Štadióne Santiaga Bernabéua nad mestským rivalom Atléticom jednoznačne 3:0 (1:0).



Madridské derby, ktoré bolo reprízou lanského finále najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže klubov, rozhodol hetrikom Cristiano Ronaldo. Kanonier "bieleho baletu" už v 10. min poslal hlavou do siete polocenter či polostrelu Casemira..





Ešte krátko predtým sa v sľubnej pozícii ocitol Daniel Carvajal, ale brankár Atlética Jan Oblak jeho pokus vyrazil. Po štvrťhodine hry vytiahol ďalší skvelý zákrok pri hlavičke Raphaela Varana. O chvíľu neskôr na opačnej strane ihriska gólman Realu Keylor Navas vystihol zámer súpera pri prihrávke za obranu, na ktorú si nabiehal Kevin Gameiro. V 32. min sa lopta pri štandardnej situácii dostala až ku Diegovi Godínovi, ale netrafil bránku. Po zmene strán pridali zverenci trénera Zinedina Zidana dve gólové poistky.



V 73. min Marcelo poslal prihrávku na hranicu šestnástky, kde ustál súboj Karim Benzema, pričom lopta sa dostala k Ronaldovi, ktorý nedal šancu Oblakovi - 2:0. V 86. min pri kontre Realu naservíroval striedajúci Lucas Vázquez loptu Ronaldovi, ktorý už nemal problém poslať ju tretíkrát do siete. Pre portugalskú hviezdu to bol 10. presný zásah v aktuálnej edícii LM, celkovo už 103. gól v tejto súťaži. V európskych pohárových dueloch má už na konte 106 presných zásahov (dva góly zaznamenal v Európskom superpohári, jeden v predkole LM, pozn.)







Odveta na Štadióne Vicenteho Calderóna je na programe v stredu 10. mája. Na úspešnejšieho z madridských klubov bude v tohtosezónnom rozhodujúcom stretnutí o "ušatú trofej" vo waleskom Cardiffe čakať jeden z druhej semifinálovej dvojice AS Monaco - Juventus Turín.



Liga majstrov - semifinále







10., 73. a 86. C. Ronaldo, ŽK: 48. Isco - 26. Koke, 53. Saúl Ňíguez, 83. Savič, rozhodoval: Atkinson (Angl.)



Zostavy:



: K. Navas - Carvajal (46. Nacho), Sergio Ramos, Varane, Marcelo - T. Kroos, Casemiro, Modrič - Isco (68. Arsenio), Benzema (78. Lucas Vázquez), C. Ronaldo



: Oblak - Lucas Hernández, S. Savič, Godín, Filipe Luís - Koke, Gabi, Saúl Ňíguez (58. Gaitán), Carrasco (68. Correa) - Griezmann, Gameiro (57. Torres)