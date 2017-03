Video: Ronaldo strelil dva góly Maďarom, oranjes si opäť koledujú

Holandskí futbaloví reprezentanti si vážne koledujú o druhú absenciu na vrcholnom podujatí v rade. V sobotu prehrali v Sofii s domácimi Bulharmi....

V sobotu prehrali v Sofii s domácimi Bulharmi 0:2 v A-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska, oživili spomienky na neprítomnosť na vlaňajšom kontinentálnom šampionáte vo Francúzsku. Oba góly Bulharov strelil 27-ročný Spas Delev z poľského klubu Pogoň Štetín, a to už v úvodnej dvadsaťminútovke..



"Oranjes" po polovici bojov figurujú na štvrtej priečke v tabuľke so 7 bodmi za Francúzmi (13), Švédmi (10) a práve Bulharmi (9). Francúzi súbežne triumfovali v Luxembursku nie úplne výrazne 3:1. Strelecky sa presadili dvakrát Olivier Giroud a raz Antoine Griezmann. Z pokutového kopu kontroval Aurélien Joachim.





Prekvapením je aj domáca remíza Belgicka 1:1 v Bruseli v H-skupine proti Grécku, ktoré od 65. min bolo bez vylúčeného Panagiotisa Tachtsidisa, ale veľmi dlho si udržiavalo nepatrný náskok. Hosťom ho krátko po polčasovej prestávke zabezpečil Konstantinos Mitroglou, domácich v závere spasil Romelu Lukaku.



Dokonalý obrat sa už nekonal, hoci Gréci napokon dohrávali aj bez Georgiosa Tzavellasa. Belgicko vedie o dva body práve pred Gréckom, na tretiu Bosnu a Hercegovinu má tri body k dobru



Úradujúci majstri Európy Portugalčania v B-skupine zdolali Maďarov 3:0 v Lisabone. Double dosiahol tradičný autor Cristiano Ronaldo, pridal sa k nemu André Silva. Portugalsko však stále zaostáva o tri body za vedúcim Švajčiarskom.



Kvalifikácia o postup na futbalové MS 2018 do Ruska







ŠTOKHOLM



Švédsko - Bielorusko 4:0 (1:0)



19. a 47. E. Forsberg (prvý z pok. kopu), 57. M. Berg, 78. Thelin



LUXEMBURG



Luxembursko - Francúzsko 1:3 (1:2)



34. Joachim (z pok. kopu) - 28. a 77. Giroud, 37. Griezmann (z pok. kopu)



SOFIA



Bulharsko - Holandsko 2:0 (2:0)



5. a 20. Delev







1. Francúzsko 5 4 1 0 10:3 13



2. Švédsko 5 3 1 1 10:3 10



3. Bulharsko 5 3 0 2 8:10 9



4. Holandsko 5 2 1 2 8:6 7



5. Bielorusko 5 0 2 3 2:10 2



6. Luxembursko 5 0 1 4 6:12 1







ANDORRA LA VELLA



Andorra - Faerské ostrovy 0:0



74. J. Edmundsson (Faerské ostrovy) po 2. ŽK



ŽENEVA



Švajčiarsko - Lotyšsko 1:0 (0:0)



66. Drmič



LISABON



Portugalsko - Maďarsko 3:0 (2:0)



36. a 65. C. Ronaldo, 32. André Silva







1. Švajčiarsko 5 5 0 0 10:3 15



2. Portugalsko 5 4 0 1 19:3 12



3. Maďarsko 5 2 1 2 8:6 7



4. Faerské ostrovy 5 1 2 2 2:8 5



5. Lotyšsko 5 1 0 4 2:9 3



6. Andorra 5 0 1 4 1:13 1







ZENICA



Bosna a Hercegovina - Gibraltár 5:0 (2:0)



4. a 43. Ibiševič, 52. Vršajevič, 56. E. Višča, 90.+ Bičakčič



NIKÓZIA



Cyprus - Estónsko 0:0



BRUSEL



Belgicko - Grécko 1:1 (0:0)



89. R. Lukaku - 46. K. Mitroglou, 65. Tachtsidis po 2. ŽK, 90.+ Tzavellas (obaja Grécko) po 2. ŽK







1. Belgicko 5 4 1 0 22:2 13



2. Grécko 5 3 2 0 10:3 11



3. Bosna a Hercegovina 5 3 1 1 13:5 10



4. Cyprus 5 1 1 3 3:8 4



5. Estónsko 5 1 1 3 5:15 4



6. Gibraltár 5 0 0 5 2:22 0