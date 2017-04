Video: Ronaldo hetrikom pomohol Realu vydrieť postup, Atlético si vystačilo s remízou

Prvými semifinalistami tohtosezónnej edície Ligy majstrov sa stali futbalisti Atlética Madrid. Zverenci trénera Diega Simeoneho po minulotýždňovom....

LEICESTER/MADRID 18. apríla (WebNoviny.sk) - Prvými semifinalistami tohtosezónnej edície Ligy majstrov sa stali futbalisti Atlética Madrid. Zverenci trénera Diega Simeoneho po minulotýždňovom domácom víťazstve 1:0 uhrali v utorkovej odvete na pôde tímu Leicester City postupovú remízu 1:1.



Semifinálové brány priblížil španielskemu klubu Saúl Ňigúez, ktorý v 26. min zužitkoval center z ľavej strany a hlavičkou poslal hostí do vedenia. Domáci odpovedali v 61. min, keď po šanci a následnom závere pred bránkou Atlética poslal loptu nekompromisne do siete kanonier Jamie Vardy..



Neúspešný vlaňajší finalista Atlético Madrid sa tretíkrát v priebehu štyroch rokov prebojoval medzi najlepšie európske kvarteto.



do semifinále



61. Vardy - 26. Saúl Ňigúez, bez kariet, G. Rocchi (Tal.)



Zostavy:



K. Schmeichel - D. Simpson, W. Morgan (84. Amartey), Benalouane (46. Chilwell), Fuchs - Ndidi, Drinkwater - Mahrez, Okazaki (46. Ulloa), Albrighton - Vardy



Oblak - Juanfran (55. Lucas Hernández), S. Savič, Godín, Filipe Luís (74. A. Correa) - Saúl Ňígúez, Gabi, J. Giménez, Koke - Carrasco (69. Fernando Torres), Griezmann







, do semifinále postúpil Real Madrid



76., 105. a 110. C. Ronaldo, 112. Asensio - 52. Lewandowski (z pok. kopu), 78. Sergio Ramos (vlastný), 40. Casemiro - 6. Arturo Vidal, 70. Xabi Alonso, 75. Hummels, 101. Robben, 84. Arturo Vidal (Bayern) po druhej ŽK, Kassai (Maď.)



Zostavy:



K. Navas - Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, T. Kroos (114. M. Kovačič) - Isco (71. Lucas Vázquez), Benzema (64. Asensio), C. Ronaldo



Neuer - Lahm, Hummels, Boateng, Alaba - Xabi Alonso (75. Th. Müller) - Robben, Arturo Vidal, Thiago Alcantara, Ribéry (71. Douglas Costa) - Lewandowski (88. Kimmich)