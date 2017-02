Video: Real zdolal Neapol. Hamšík: Dobre, že sme skórovali



Obhajca trofeje prehrával s "Partenopei" od 8. min: slovenský kapitán hostí Marek Hamšík vysunul Lorenza Insigneho, ktorý si všimol ďaleko vybehnutého Keylora Navasa a umiestnenou strelou z veľkej diaľky nedal kostarickému brankárovi šancu. .



Zakrátko však Daniel Carvajal posadil center na hlavu Karima Benzemu, ktorý sa zblízka nemýlil - 1:1. Očakávaný tlak Madridčanov vyústil do ďalších dvoch presných zásahov v úvode druhého polčasu - stredopoliari Toni Kroos a Casemiro utešenými strelami stanovili na konečných 3:1.



Hamšík hral do 83. minúty



Slovenský reprezentant Hamšík pobudol na ihrisku do 83. min. "V úvodných sekundách duelu skvele zasiahol Pepe Reina (pri šanci Benzemu, pozn. red.) a onedlho sme sa ujali vedenia. Mali sme parádny vstup do stretnutia. Škoda, že sme o desať minút inkasovali," mrzelo 29-ročného rodáka z Banskej Bystrice.



"Biely balet" preťal zverencom trénera Maurizia Sarriho 18-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach. Tá trvala od 29. októbra minulého roka, keď SSC prehral v Turíne s Juventusom (1:2).



"Škoda, že sme v ďalšom priebehu nedali druhý gól. Samozrejme, odohrali sme už aj lepšie zápasy. Striedali sme lepšie momenty s horšími. Netreba zabudnúť, že sme hrali proti jednému z najlepších tímov sveta. Po prehre sme smutní, no nevzdávame sa. Je veľmi dôležité, že sme v Madride skórovali. V odvete je možné všetko. Za chrbtom budeme mať našich skvelých fanúšikov, ktorí na vypredanom štadióne San Paolo určite vytvoria elektrizujúcu atmosféru. Nemáme čo stratiť, dáme do toho všetko," dodal Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.







Návrat Albiola a Callejóna do známeho prostredia



Mužstvá proti sebe v minulosti stáli iba dvakrát. V 1. kole Európskeho pohára majstrov 1987/1988 zvíťazil Real Madrid doma 2:0, v odvete na talianskej pôde sa zrodila remíza 1:1.



"Najväčší rozdiel oproti našej tradičnej hre bol v tom, že sme príliš často strácali loptu pri výstavbe útoku. Naša defenzíva to tým mala oveľa ťažšie. Čelili sme najlepšiemu tímu na svete, ale je škoda, že sme urobili toľko chýb s loptou, pretože väčšinou ich nezvykneme robiť. Odveta? Pokúsime sa vyhrať 2:0, ale nemyslím si, že to bude ľahké," vyhlásil neapolský tréner Maurizio Sarri podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).



Päťdesiatosemročný odborník vzápätí dodal: "Za ostatné tri mesiace som sledoval všetky vystúpenia Realu a domnievam sa, že proti nám odohral svoj najlepší zápas za spomenuté obdobie. Tento výsledok nám dáva nádej do odvety. Myslím si, že s týmto protivníkom môžeme súperiť."



Španielske duo v drese Neapola, obranca Raúl Albiol a krídelník José Callejón, zažilo v stredu návrat do známeho prostredia. Obaja v minulosti hájili farby Realu, od roku 2013 sú v službách "Partenopei".



"Real zvíťazil zaslúžene, ale stále máme šancu zvrátiť to v náš prospech. Táto prehra možno pramenila z nedostatku skúseností z podobných zápasov. Treba povedať, že sme hrali proti minuloročnému víťazovi LM. Odchádzame sklamaní, ale v druhom dueli v Neapole sa pokúsime o ´comeback´," vyhlásil prvý menovaný pre oficiálny web SSC.



Zidane chválil svojich zverencov



Neapol hrá v osemfinále LM iba druhýkrát v histórii, v sezóne 2011/2012 mu v tejto fáze vystavil stopku neskorší šampión FC Chelsea. Naopak, Real je pravidelným účastníkom "vyraďovačky" európskeho pohára číslo jeden a v prípade úspechu proti SSC si zahrá vo štvrťfinále siedmy rok po sebe.



"Odohrali sme skvelé stretnutie. Neviem, či to bol náš najlepší výkon za ostatné týždne, no musím uznať, že sme mali výborný štart. Napriek inkasovanému gólu sme dokázali všetko napraviť a otočili sme zápas. Výsledok 3:1 je otvorený pre obe mužstvá. V odvete to bude ťažké, budeme trpieť, ale verím, že výhodu, ktorú sme doma nadobudli, pretavíme na postup," skonštatoval po zápase madridský kormidelník Zinedine Zidane.



"Vedeli sme, že to bude ťažký duel. Prekonali sme odpor veľmi silného súpera. Neapol hrá pekný futbal a má kvalitných hráčov. Uhrali sme dobrý výsledok, ale najťažšia skúška ešte len príde," myslí si brazílsky defenzívny stredopoliar Casemiro, ktorý sa v 54. min prezentoval nádherným volejom na 3:1.



"Bojovali sme od začiatku do konca, na trávnik sme vybehli so skutočným odhodlaním tak, ako to od nás chcel tréner. Podali sme veľký výkon, máme pred odvetou miernu výhodu, ale ešte sme nič nevyhrali. V Neapole musíme odohrať zápas s rovnakým nasadením ako doma," vyhlásil ďalší Brazílčan z tímu "Los Blancos" Marcelo.