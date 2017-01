Video: Real remízou v Copa del Rey prekonal rekord Barcelony

SEVILLA 13. januára (WebNoviny.sk) - Vo štvrtkovom odvetnom osemfinále tamojšej španielskej pohárovej súťaže Copa del Rey remizovali na pôde FC Sevilla 3:3 a v súčte s minulotýždňovým domácim triumfom 3:0 postúpili do štvrťfinále.



Výsledkom na andalúzskej pôde prekonali doterajší národný rekord, ktorý v uplynulej sezóne utvorili hráči FC Barcelona. Ich šnúru vtedy zhodou okolností preťal až Real Madrid. "Los Blancos" 40. duelom bez prehry z európskeho pohľadu vyrovnali počínanie anglického Nottinghamu Forest z roku 1978. Ak Madridčania zvládnu nasledujúce dve stretnutia, dostanú sa na úroveň AC Miláno. Tí v sezóne 1991/1992 nenašli premožiteľa v 42 meraniach síl po sebe.



Biely balet naposledy prehral 6. apríla minulého roku



"Kráľovský klub" zatiaľ naposledy okúsil trpkosť prehry ešte 6. apríla minulého roku vo štvrťfinále LM 2015/2016 vo Wolfsburgu (0:2).



Pred Vianocami prekonal víťazstvom v španielskej La Lige nad Deportivom La Coruňa (3:2) dovtedajšie klubové maximum 34 zápasov bez prehry, ktoré Madridčania predviedli ešte v sezóne 1988/1989 - vtedy ich trénoval Holanďan Leo Beenhakker.



"Biely balet" zažíva pod vedením trénera Zinedina Zidana jedno z najpôsobivejších období svojej histórie. Francúz zasadol na lavičku A-mužstva Realu 4. januára 2016. Odvtedy odkoučoval 56 súťažných stretnutí a na jeho konte je viac získaných trofejí (3) ako celkových prehier (2).



Sevilla prišla o náskok v záverečnej desaťminútovke



Na sevillskom Štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána sa hralo jedno z najlepších stretnutí tejto sezóny.



Obe mužstvá sa pred nedeľným vzájomným duelom v rámci Primera División naladili otvoreným ofenzívnym festivalom. Hralo sa "hore-dole" a nebola núdza ani o pôsobivé gólové momenty. Všetko odštartoval v 10. min obranca "bieleho baletu" Danilo, ktorý usmernil do vlastnej siete center Pabla Sarabiu.



Krátko po zmene strán v 48. min vyrovnal Marco Asensio, keď predviedol málo vídané 70-metrové sólo cez celé ihrisko. V 53. min naklonil misky váh na stranu domácich utešeným volejom Stevan Jovetič. Kapitán čiernohorskej reprezentácie, ktorý je kmeňovým hráčom talianskeho Interu Miláno, skóroval hneď vo svojom debute v drese Sevilly.



V 77. min pridal tretí gól "Sevillistas" Vicente Iborra a zdalo sa, že Madridčania budú musieť stráviť prvú prehru v sezóne. V 83. min znížil "panenkovským" lobom z pokutového kopu Sergio Ramos a v nadstavenom čase predviedol záblesk génia Karim Benzema. Striedajúci Francúz po kombinácii s Marcelom obišiel dvoch obrancov súpera a vyrovnal na 3:3.



Zidane pochválil Sevillu



"Bol to veľmi ťažký a vyčerpávajúci zápas. Sevilla hrala neuveriteľne dobre a ak mám byť úprimný, zaslúžila si viac. Po vyrovnaní na 1:1 sme trochu ubrali ´nohu z plynu´ a súperovi sme dovolili streliť ďalšie dva góly. Nakoniec sme však vybojovali remízu. Z pohľadu oboch duelov sme si však postup zaslúžili. V nedeľu nás čaká opäť zápas na tom istom mieste a znova budeme musieť tvrdo bojovať. Sevilla nie je na druhom mieste v La Lige náhodou," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Realu tréner Zinedine Zidane.



Jeho náprotivok Jorge Sampaoli bol po zápase smutný z toho, že Sevillčania napokon nepretavili výborný výkon na cenný triumf. "Boli sme svedkami horúčkovitého útočenia Sevilly počas celých 90 minút. Vytvorili sme si 13 alebo 15 nádejných šancí, hrali sme odvážne a mali sme prevahu. Z tohto pohľadu vnímam výsledok ako nespravodlivý. V našej hre bol oproti prvému zápasu, ktorý sme prehrali 0:3, veľký rozdiel. Brankár Realu Kiko Casilla bol výraznou postavou svojho tímu," skonštatoval pre klubový web 56-ročný Argentínčan.



Vo štvrťfinále Copa del Rey sa okrem Realu Madrid predstavia aj tímy FC Barcelona, Atlético Madrid, San Sebastián, Deportivo Alavés, Celta Vigo, Eibar a druholigový Alcorcón. Žreb tejto fázy sa uskutoční v piatok.



Súhrn výsledkov štvrtkových odvetných zápasov osemfinále Copa del Rey:



FC Sevilla - Real Madrid 3:3



- prvý zápas 0:3, do štvrťfinále postúpil Real







Celta Vigo - Valencia 2:1



- prvý zápas 4:1, do štvrťfinále postúpila Celta Vigo











Eibar - Osasuna Pamplona 0:0



- prvý zápas 3:0, do štvrťfinále postúpil Eibar