Video: Real Madrid je prvým klubom zo Španielska, ktorý skóroval v 50. dueli po sebe

MADRID 3. apríla (WebNoviny.sk) - Úradujúci európsky aj svetový klubový šampión vo futbale Real Madrid sa stal vôbec prvým klubom zo Španielska, ktorý skóroval v päťdesiatich po sebe idúcich súťažných dueloch.



"Blaugranas" strácajú na Real dva body .



"Biely balet" zaokrúhlil túto zaujímavú sériu v nedeľňajšom stretnutí 29. kola La Ligy proti Deportivu Alavés, zvíťazil 3:0 a udržal sa na 1. mieste. Najbližší prenasledovateľ "Los Blancos", FC Barcelona, triumfoval v Granade 4:1. "Blaugranas" strácajú na Real dva body, no majú na konte o jeden odohratý zápas viac.





O presné zásahy Realu sa v nedeľu postarali Karim Benzema, Isco a obranca Nacho Fernández. "Nie je jednoduché skórovať v 50 dueloch za sebou, ale vďaka kvalite, ktorú máme, sa nám to podarilo," skonštatoval posledný menovaný pre oficiálnu stránku Realu Madrid.



Zidane chválil Isca a Benzemu



Tréner Madridčanov Zinedine Zidane považuje za pozitívne, že jeho tím strelil tri góly a žiadny nedostal.



"Hrali sme proti veľmi dobrému súperovi, ktorý často neprehráva a dokáže silnejším mužstvám spôsobiť problémy. Prvý polčas bol z našej strany brilantný, utvorili sme si šance a strelili gól. Po prestávke to bolo trochu horšie, pretože sme dosť strácali loptu. Toto musíme zlepšiť. Každé tri dni nás teraz čaká nejaký zápas. Nedá sa odohrať na úrovni celých 90 minút, preto musíme byť konzistentní. Ak chceme vyhrať La Ligu alebo Ligu majstrov, každý zápas je mimoriadne dôležitý," vyhlásil Zidane pre oficiálny klubový web.





Po zápase pochválil najmä výkon Isca a Benzemu. Najmä pri vydarených individuálnych akciách Isca Štadión Santiaga Bernabéua v nedeľu niekoľkokrát od radosti zaburácal.



"Vždy, keď Isco nastúpi, odvedie skvelú prácu. Som nadšený z toho, ako dobre hral medzi našími líniami. Podal veľmi kompletný výkon. Samozrejme, želám si, aby s Realom predĺžil zmluvu. Je to náš kľúčový hráč. Karim je v skvelej forme a teším sa z toho. Dúfam, že v rozhodujúcej fáze sezóny sa budeme môcť naplno spoľahnúť na našich najdôležitejších hráčov," dodal 44-ročný rodák z Marseille.







