Video: Rangers znížili stav série s Ottawou na 1:2, nezastaviteľný Nashville je blízko postupu

OTTAWA 3. mája (WebNoviny.sk) - Štyria rôzni strelci gólov a 26 zákrokov gólmana Henrika Lundqvista boli základom úspechu hokejového tímu New York Rangers nad Ottawou Senators 4:1 v treťom súboji semifinále play-off Východnej konferencie NHL. Rangers znížili stav série na 1:2. V druhom stretnutí utorkového programu na Západe Nashville zdolal St. Louis 2:1 a v sérii vedie už 3:1. Postup do finále konferencie môžu Predators spečatiť už v piatok 5. mája v St. Louis.V Madison Square Garden domáci stavili na dôraznú prvú tretinu a vyšlo im to. V 6. min skóroval Mats Zuccarello a v 13. min Michal Grabner, okrem toho hostí prestrieľali 15:5 v pokusoch na bránku. V druhej časti hry pridali gólové poistky Rick Nash a Oscar Lindberg. Za stavu 0:4 síce Jean-Gabriel Pageau pridal svoj šiesty gól v play-off, ale bola to už len kozmetická úprava konečného výsledku. ."Pomohol nám druhý deň voľna po sobotňajšej prehre v predĺžení," poznamenal útočník NY Rangers Derek Stepan na webe NHL. "Ten druhý deň bol pre nás naozaj benefitom. Dostali sme z hlavy druhý zápas v Ottawe, v ktorom sme hrali dobre, ale nemali sme šťastie v závere. V pondelok sme dali dobrý tréning a v hlavách sa nastavili správne na to, čo chceme hrať. A tak sme to aj odohrali," rád skonštatoval tréner Alain Vigneault. V play-off zatiaľ 5-bodový obranca Ottawy Dion Phaneuf po prvej prehre v sérii uviedol: "Nemali sme od začiatku takú túžbu po víťazstve ako naši súperi. Potom sme sa dostali do pozície doťahujúceho a to proti takému kvalitnému tímu nie je jednoduché." Séria NY Rangers - Ottawa pokračuje vo štvrtok opäť v MSG v New Yorku.Druhý domáci zápas Nashville premenil na víťazstvo nad St. Louis najmä zásluhou dvoch gólov v tretej tretine. Skóre otvoril v 46. min v presilovke obranca Ryan Ellis, ktorý pridal už štvrtý presný zásah v play-off. Do konca tretej tretiny zostávalo necelých 7 minút, keď James Neal vybojoval puk v útočnom pásme a z otočky spoza dvoch brániacich hráčov strelou ponad vyrážačku prekvapil brankára St. Louis Jaka Allena. Hostia ešte "delovkou" obrancu Joela Edmundsona raz odpovedali, ale vyrovnať sa im už nepodarilo ani v záverečnej hre bez brankára. Nezastaviteľní hráči Nashvillu dosiahli v ôsmom zápase play-off už siedme víťazstvo a mieria do finále konferencie.VÝCHODNÁ KONFERENCIANew York Rangers – Ottawa 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) – stav série 1:2Góly: 6. Zuccarello (Zibanejad, Girardi), 14. Grabner (Zuccarello), 33. Rick Nash (Stepan, Vesey), 39. Lindberg (J. T. Miller, Glass) – 39. Pageau (Ryan, Ceci)ZÁPADNÁ KONFERENCIA







Nashville – St. Louis 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) – stav série 3:1Góly: 46. Ellis (C. Wilson), 54. Neal – 57. Edmundson (Steen, Lehterä)