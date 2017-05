Video: Rangers opäť zdolali Ottawu 4:1 a vyrovnali semifinále play-off Východnej konferencie NHL

Dvojgólový Lindberg

Zranenie Karlssona

Semifinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





New York Rangers - Ottawa 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) - stav série 2:2

NEW YORK 5. mája (WebNoviny.sk) - Stav série medzi hokejistami New York Rangers a Ottawy v semifinále play-off Východnej konferencie NHL je nerozhodný 2:2."Jazdci" vo štvrtok zvíťazili aj v druhom domácom dueli, keď si so Senators poradili tak isto ako v utorňajšom prvom vystúpení na vlastnom ľade 4:1.Prvou hviezdou stretnutia bol švédsky útočník Oscar Lindberg, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného v úvode druhej tretiny."Ak chcete byť úspešní, musíte mať štyri formácie, ktoré vedia zabrať. Dnes to bola Oscarova štvrtá lajna, ktorá nás potiahla," podotkol tréner Rangers Alain Vigneault.Lindbergov krajan v bránke Rangers Henrik Lundqvist pochytal 22 striel. "Občas treba sňať klobúk pred súperom. Má dobrý tím, kvalitných hráčov. Musíme sa poučiť z chýb, hľadieť dopredu a pripraviť sa na ďalší boj," uviedol na webe nhl.com gólman Craig Anderson, ktorý pustil za svoj chrbát tri puky z 20 pokusov a po dvoch tretinách prenechal miesto v bránke Mikovi Condonovi.Hostia dohrávali duel bez kapitána Erika Karlssona, ktorý pravdepodobne utrpel zranenie nohy. Piaty diel série je na programe na ottawskom ľade v sobotu. "Robíme si starosti, veď je náš líder. Majú však 36 hodín do ďalšieho zápasu, aby ho dali dokopy," vraví útočník Bobby Ryan.15. Holden (Hayes), 23. Lindberg (Grabner, T. Glass), 36. Lindberg (J.T. Miller, T. Glass), 51. Kreider (McDonagh, Stepan) - 54. Turris (Z. Smith, Harpur)







