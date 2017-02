Video: Rangers natiahli víťaznú šnúru, Calgary s výpraskom

Hokejisti New Yorku Rangers vo februári ešte neprehrali. Svoju víťaznú šnúru v NHL natiahli už na šesť stretnutí v pondelok v Columbuse, kde....

NEW YORK 14. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti New Yorku Rangers vo februári ešte neprehrali. Svoju víťaznú šnúru v NHL natiahli už na šesť stretnutí v pondelok v Columbuse, kde uspeli tesne 3:2. V 54. min o tom svojím trinástym gólom v ročníku rozhodol nováčik Jimmy Vesey, keď potiahol puk po pravom krídle a šikovnou strelou pod hornú žŕdku prekonal Sergeja Bobrovského.



"Keď zvíťazite a nepredvediete práve najlepší výkon, nie je to zlé znamenie," poznamenal na webe nhl.com tréner Alain Vigneault. Hosťom spoľahlivo zachytal Antti Raanta, ktorý 30 zákrokmi dokonale zastúpil tímovú jednotku Henrika Lundqvista. Fínsky náhradník nastúpil prvý raz od 31. januára, od začiatku bol v akcii dokonca premiérovo od 14. januára a mužstvo podržal najmä v záverečnej minúte duelu pri power play súpera. .



"Uplynulo už dosť času odvtedy, čo som chytal naposledy. Túžil som znova po tom dobrom pocite," komentoval Raanta a o svojom výkone podotkol: "Nechcete byť predsa tým hráčom, ktorý pokazí tímu víťaznú sériu." cRangers naposledy podľahli v posledný januárový deň na vlastnom ľade práve Columbusu (4:6). O play-off bojujúci hráči Calgary doma schytali nečakaný výprask 0:5 od Arizony figurujúcej na predposlednej priečke Západnej konferencie.







Columbus - New York Rangers 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)



9. Dubinsky (Saad, S. Jones), 52. N. Foligno (D. Savard) - 21. Girardi (Hayes, J.T. Miller), 45. Hayes, 54. Vesey (Stepan, Holden)







Calgary - Arizona 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)



7. Hanzal (Vrbata, M. Domi), 23. Dvorak (Perlini, Ekman-Larsson), 25. Martinook (R. White, C. Murphy), 32. R. White (L. Schenn, Dvorak), 43. Dvorak (Doan, L. Schenn)