Video: Raketa Falcon 9 odštartovala na druhý pokus

MYS CANAVERAL 19. februára (WebNoviny.sk) - Na druhý pokus dnes odštartovala z Kennedyho vesmírneho centra na floridskom Myse Canaveral nosná raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX. Do vesmíru vyniesla bezposádkovú loď vezúcu 2,5 tony zásob a vybavenia pre šesťčlennú posádku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), jej prvý stupeň zároveň úspešne pristál späť za Zemi, informovala agentúra Reuters.



Štart sa uskutočnil podľa plánu o 09.38 h miestneho času (15.38 h SEČ) z už historickej rampy 39A, kde sa v 60. a 70. rokoch v rámci programu Apollo začali pionierske lety amerických astronautov na Mesiac a neskôr odtiaľ vzlietali raketoplány. .







Sobotňajší let bol prerušený 13 sekúnd pred štartom. Dôvodom boli podľa šéfa spoločnosti SpaceX Elona Muska problémy s motormi rakety Falcon 9, ktoré sa však podarilo odstrániť.



Spoločnosť SpaceX založil miliardár Musk v roku 2002. V uplynulých dvoch rokoch ju však poznačili viaceré neúspechy. V júni 2015 v rámci zásobovacieho letu k ISS explodovala raketa Falcon 9 krátko po štarte. To isté sa stalo v septembri 2016, pričom bol okrem iného zničený izraelský komunikačný satelit v hodnote 200 miliónov dolárov.



Po ukončení letov raketoplánov využíva americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) služby SpaceX na prepravu nákladov na ISS.