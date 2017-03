Video: Rafael Nadal v 1000. zápase dostal kanára, ale zvíťazil

Nemcovi sa proti hráčom Top 10 nedarí

MIAMI 27. marca (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal absolvoval v nedeľu v americkom Miami na Floride svoj jubilejný 1000. zápas vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni, teda na ATP World Tour, grandslamových podujatiach v správe ITF či v Davisovom pohári reprezentačných družstiev. Dostal v ňom nepopulárneho "kanára", ale napokon postúpil do osemfinále turnaja ATP World Tour Masters 1000 Miami Open.Tridsaťročný ľavoruký bývalý líder svetového rebríčka Nadal zdolal v 3. kole Nemca Philippa Kohlschreibera 0:6, 6:2, 6:3. V rozhodujúcom sete prehral iba jediný fiftín pri svojom podaní. Španiel vedie nad Nemcom vo vzájomke už 14:1, prehru inkasoval v sezóne 2012 na tráve v Halle. Tridsaťtriročný Kohlschreiber ťahá sériu deviatich nezdarov proti členom Top 10.

Nadal dostal naposledy kanára do Berdycha

"Tisíc zápasov je vysoké číslo. Samozrejme, je dobré, lebo signalizuje dlhú kariéru. Roky som počúval, že bude krátka, je to teda dôležitý údaj. Úplne prvý duel si pamätám veľmi dobre, pretože sa uskutočnil doma na Malorke. Dosiahol som víťazstvo a bol to skvelý pocit," povedal Nadal, citoval ho web Asociácie tenisových profesionálov (ATP)."Keď si niekto počína tak dobre, ako zahral dnes on v prvom sete, ťažko sa tomu dá čeliť. Občas je to tak... Stretnutie sa tým však neskončilo a pozitívom je, že po tom veľmi náročnom prvom sete som odolal tlaku. Kvalitne som zabral v úvode druhej časti a následne som sám zahral až do konca výborne," rekapituloval Nadal.Držiteľ 14 grandslamových trofejí Nadal, aktuálne 7. v renkingu, do nedele naposledy inkasoval 0:6 predvlani v januári od Čecha Tomáša Berdycha vo štvrťfinále vrcholných melbournských Australian Open a napokon aj prehral. "Kanára" presne v prvom sete mu pred deviatimi rokmi nadelil Michail Južnyj vo finále v indickom Chennai a Rus triumfoval jednoznačne 6:0, 6:1.Štvornásobný neúspešný finalista v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne Nadal sa stal v tzv. otvorenej ére 11. hráčom so štvorciferným počtom duelov, má bilanciu 822:178. Medzi najlepšími šestnástimi ho preverí francúzsky univerzál Nicolas Mahut, prvý vo svetovom rebríčku vo štvorhre. Bilancia je 1:1, nehrali proti sebe už takmer šesť rokov.Tenisti v tzv. otvorenej ére s minimálne tisíc zápasmi vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovnizdroj: ATP1. Jimmy Connors (USA) 1535 (1256:279)2. *Roger Federer (Švaj.) 1340 (1094:246)3. Ivan Lendl (ČR) 1310 (1068:242)4. Guillermo Vilas (Arg.) 1215 (929:286)5. Andre Agassi (USA) 1144 (870:274)6. Ilie Nastase (Rum.) 1085 (780:305)7. John McEnroe (USA) 1075 (877:198)8. Stefan Edberg (Švéd.) 1071 (801:270)9. *David Ferrer (Šp.) 1034 (696:338)10. Brian Gottfried (USA) 1004 (680:324)11. *Rafael Nadal (Šp.) 1000 (822:178)* Pozn.: Hviezdičkou sú označení aktívni hráči.