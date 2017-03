Video: Quintana vyšiel prvý na Terminillo, Sagan meškal

Quintana vyhral aj pred dvoma rokmi

Prvý zaútočil Kwiatkowski

TERMINILLO 11. marca (WebNoviny.sk) - Kolumbijčan Nairo Quintana zvíťazil v sobotňajšej 4. etape na cyklistických etapových pretekoch Tirreno-Adriatico. Dvadsaťsedemročný jazdec tímu Movistar uspel vo vrchárskej skúške s cieľom na vrchole kopca Terminillo, etapa štartovala v Montaldo di Castro a merala 171 km.Dvojnásobný víťaz podujatí Grand Tour zaútočil 2,6 km pred koncom a vyhral s náskokom 18 sekúnd pred Britom vo farbách družstva Sky Geraintom Thomasom. Na treťom mieste s odstupom 24 sekúnd finišoval ďalší britský cyklista Adam Yates z austrálskeho zoskupenia Orica-Scott.Quintana sa tešil na Terminillu z víťazstva aj pred dvoma rokmi a vtedy vybojoval na pretekoch aj celkové prvenstvo. Kolumbijčan sa zásluhou svojho sobotňajšieho výkonu dostal do modrého dresu lídra a pred Yatesom vedie o 33 sekúnd. Slovenský dvojnásobný majster sveta Peter Sagan si 14 km pred páskou vystúpil z tempa a do cieľa prišiel s odstupom.Do úniku sa v sobotu dostalo šesť jazdcov, bol medzi nimi aj Mirco Maestri (Bardiani-CSF), ktorý sa víťazstvami na rýchlostných prémiách dostal na čelo bodovacej súťaže a vyzliekol Petra Sagana z červeného dresu. Náskok cyklistov jazdiacich v popredí sa vyšplhal na hranicu 10 minút, na to v pelotóne reagoval tím FDJ, ktorý začal skresávať manko. Pridal sa aj BMC Racing okolo lídra pretekov Rohana Dennisa.Tesne pred nájazdom na finálový kopec Terminillo sa objavilo jedno menšie stúpanie, na ktorom sa rozdelila hlavná skupina - vpredu zostal len Davide Ballerini (Androni) s 80-sekundovým náskokom pred pelotónom. Štrnásť kilometrov pred koncom zvesil nohy Peter Sagan a do cieľa stúpal vlastným tempom.Z hlavnej skupiny ako prvý zaútočil Michal Kwiatkowski (Sky), potom mu nastúpil Simon Špilak (Kaťuša-Alpecin) a obaja sa ocitli na čele spolu s Jonathanom Castroviejom (Movistar). Medzitým sa skončila snaha Balleriniho. Následne to skúsil Tom Dumoulin, ale FDJ sa postaral o jeho návrat späť do hlavnej skupiny, z nej sa vytratil Dennis.Niečo vyše 5 km pred cieľom atakoval znovu Špilak a utvoril si 19-sekunový náskok, za ním išla skupinka favoritov, z ktorej 2,6 km pred páskou nastúpil Nairo Quintana z Movistaru a dotiahol sa na Špilaka. Kolumbijský favorit išiel ďalej a napokon sa tešil z víťazstva.

Tirreno-Adriatico 2017:

, 2. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +18 s, 3. Adam Yates (V. Brit.) Orica-Scott, 4. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac - obaja +24, 5. Simon Špilak (Slovin.) Kaťuša-Alpecin +29, 6. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +411. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 16:34:46 h, 2. Adam Yates (V. Brit.) Orica-Scott +33 s, 3. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +56, 4. Jonathan Castroviejo (Šp.) Movistar +1:01 min, 5. Rohan Dennis (Aus.) BMC Racing +1:06, 6. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:19