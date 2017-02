Video: Quick je späť v hre, Slováci sa na ľad nepostavili

LOS ANGELES 26. februára (WebNoviny.sk) - Udalosťou soboty v Národnej hokejovej lige bol víťazný návrat gólmana Jonathana Quicka (Los Angeles) do súťažného diania. Dlhoročná opora "kráľov" pre zranenie slabín vynechala 59 zápasov prakticky od úvodu súťažného ročníka, ale na ľade to nebolo badať.



Quick predviedol 32 zákrokov a stal sa prvou hviezdou duelu, v ktorom Los Angeles zdolali Anaheim 4:1. O skvelý obrat z 0:1 na 3:1 sa domáci postarali troma gólmi v rozpätí necelých piatich minút tretej tretiny (44.- 49.), dvakrát skóroval Tyler Toffoli. Okrem brankára Petra Budaja, ktorého z bránky vytlačil práve Quick, sa iba medzi zdravými náhradníkmi objavil aj slovenský útočník "kráľov" Marián Gáborík. .



Quick podržal spoluhráčov



"Nemal som problém. Nebolo to o tom, že som nechytal štyri a pol mesiaca, či koľko presne. Iba som sa snažil kryť strely súperových hráčov, dostať sa do rytmu a pomôcť svojmu tímu. Išlo mi o to nájsť bežnú rutinu v bránke. Čo sa týka nášho víťazstva, je to odmena za tvrdú prácu počas celého stretnutia," povedal Jonathan Quick na webe NHL.



"Je vzrušujúce mať ho naspäť v bránke, veď je to jeden z najlepších brankárov v súťaži, ak nie úplne najlepší," skonštatoval dvojgólový strelec Tyler Toffoli. "Je to emocionálny líder pre celý náš klub - hráčov, trénerov aj fanúšikov. Je skvelé vidieť ho opäť v akcii na ľade," uviedol tréner Kings Darryl Sutter na adresu Quicka.



Medzi náhradníkmi v sobotu opäť zostal aj obranca Martin Marinčin. Jeho Toronto doma podľahlo v kanadskom súboji Montrealu 2:3 po predĺžení, víťazný gól strelil v 62. min Andrew Shaw. Domácim nepomohli ani dva góly Austona Matthewsa, ktorými sa ako štvrtý hráč v tomto súťažnom ročníku dostal na hranicu 30 presných zásahov. Okrem nováčika v drese Toronta majú po 30 gólov aj ďalší mladík Patrik Laine (Winnipeg), skúsený Jeff Carter (Los Angeles) a tiež 34-gólový líder tabuľky kanonierov Sidney Crosby z Pittsburghu.



Pittsburgh hral pod holým nebom



Práve Crosby v 12. min ako prvý skóroval v očakávanom súboji v rámci Stadium Series pod holým nebom, v ktorom Pittsburgh zdolal Philadelphu 4:2. Súboju odvekých rivalov z Pensylvánie sa na Heinz Fielde prizeralo 67 318 divákov. "Nie každý má možnosť zahrať si takýto zápas a ešte doma pred priateľmi a rodinou. Bolo vzrušujúce byť súčasťou tejto atmosféry, a ak dokráčate k víťazstvu, je to ešte lepšie," povedal kapitán Penguins Sidney Crosby. "Mali sme príležitosti na víťazstvo, ale ak ich nepremeníte, nikoho to vlastne nezaujíma," uviedol Jakub Voráček, strelec prvého gólu Flyers.



Nashville si doma poradil s lídrom NHL Washingtonom 5:2 aj zásluhou gólu a dvoch asistencií Filipa Forsberga. Švédsky útočník dosiahol v predchádzajúcich dvoch zápasoch hetrik a stal sa prvým hráčom po Rakúšanovi Michaelovi Grabnerovi (New York Islanders) od 13. 10. 2011, ktorý strelil v troch po sebe idúcich zápasoch dovedna 7 gólov.



Prvou hviezdou stretnutia bol dvojgólový švajčiarsky obranca Predators Roman Josi. "Strieľať góly je zábava, najmä keď to prináša víťazstvá. Želám si, aby nám tvrdá práca a výsledky s ňou spojené vydržali čo najdlhšie," podotkol 22-ročný Filip Forsberg na portáli NHL.



Colorado - Buffalo 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)



3. Landeskog (Barberio, MacKinnon), 13. Grigorenko (Nieto, E. Johnson), 15. Barrie (Rantanen, Nieto), 37. Comeau (MacKinnon, Landeskog), 60. Landeskog (Comeau) - 18. Reinhart (Eichel, Ristolainen), 30. M. Foligno (Girgensons, Justin Bailey), 38. Rodrigues (Ennis, Moulson)







Los Angeles - Anaheim 4:1 (0:1, 0:0, 3:0)



44. Toffoli (Pearson, Doughty), 48. Toffoli (J. Carter, Pearson), 49. D. Brown (Gravel, Kopitar), 59. J. Carter (Kopitar, Pearson) -17. Cogliano (Kesler, Silfverberg)







Nashville - Washington 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)



22. Josi (Forsberg, Johansen), 29. Forsberg (Arvidsson, Eliis), 32. Fisher (Ellis, P.K. Subban), 53. Josi (Johansen), 60. Arvidsson (Forsberg, Johansen) - 2. T. Wilson (Beagle, Winnik), 58. Kuznecov (Carlson, Williams)







Pittsburgh - Philadelphia 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



12. Crosby (Guentzel, S. Wilson), 27. Bonino (Guentzel, Dumoulin), 42. Cullen (Fehr, Kühnhackl), 55. Ruhwedel (Malkin) - 32. Voráček (MacDonald), 47. Gostisbehere (C. Giroux, B. Schenn), hralo sa na štadióne Heinz Field tímu NFL Pittsburgh Steelers pred 67 318 divákmi







Columbus - New York Islanders 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)



6. J. Johnson (Savard, Hannikainen), 13. Jenner (Atkinson, Dubinsky), 19. N. Foligno (Wennberg, Saad), 25. Anderson (Jenner, W. Karlsson), 38. Anderson, 47. N. Foligno (Savard, Wennberg), 54. Savard (Gagner, Saad)







Toronto - Montreal 2:3 po predĺž. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)



11. Matthews (Gardiner, J. van Riemsdyk), 42. Matthews (Hyman, W. Nylander) - 28. Pacioretty (Galchenyuk, Shaw), 37. Galchenyuk (Nesterov, Beaulieu), 62. Shaw (Plekanec, Markov)







New Jersey - New York Rangers 3:4 po predĺž. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)



39. Henrique (B. Bennett, Parenteau), 41. Palmieri (Zajac, Hall), 42. Palmieri (Greene, Zajac) - 7. Kreider (Girardi, Zuccarello) 18. Lindberg (Fast, Holden), 56. Clendening (Kreider, Zibanejad), 62. Zibanejad (Skjei)







Vancouver - San Jose 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)



33. D. Sedin (H. Sedin) - 24. Hertl (Tierney, J. Ward), 40. Marleau (Schlemko, Tierney), 52. Bödker, 55. Couture (Burns, Pavelski)