Video: Prvé finále KHL vyhral Petrohrad, Kovaľčuk nedohral pre tvrdý faul na hlavu súpera

MOSKVA 8. apríla (WebNoviny.sk) - Hráči SKA Petrohrad uspeli v prvom zápasy finále play-off Kontinentálnej hokejovej ligy, keď vonku zdolali hráčov Magnitogorska 5:4. Podarilo sa im to aj bez dvojice najväčších hviezd útočníka Pavla Daciuka a obrancu Viačeslava Vojnova, ktorí sú zranení.





Dvoma gólmi sa v tíme víťazov blysol Jevgenij Dadonov, jeho druhý zásah v 57. min na 5:3 bol napokon víťazný, keďže v úplnom závere už iba skorigoval domáci Tomáš Filippi na konečných 4:5..



Zápas nedohral petrohradský kapitán Iľja Kovaľčuk, ktorý v druhom dejstve inkasoval vyšší trest 5 minút plus do konca zápasu za nebezpečný útok na hlavu súpera. Domáci vtedy využili presilovku - Viktor Anitipin vyrovnal na priebežných 3:3.







Druhý zápas finálovej série hranej na štyri víťazstvá je na programe v pondelok 10. apríla od 16.00 SELČ opäť v Magnitogorsku.



I. finále play-off KHL:











22. Timkin (Tereščenko, Kosov), 24. Moziakin, 40. Antipin (Ch. Lee, Moziakin), 60. Filippi - 17. Ketov (Hersley, Belov), 34. Dadonov (Gusev), 35. Prochorkin (Hersley, Barabanov), 56. Hersley (Šipačov, Gusev), 57. Dadonov



