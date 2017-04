Video: Prezident Kiska oznámil, že nezaloží politickú stranu a nebude sa uchádzať ani o post premiéra

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska nebude zakladať politickú stranu, nebude kandidovať do NR SR, a tým pádom neuvažuje ani o funkcii premiéra. To, či bude opätovne kandidovať na najvyššiu ústavnú funkciu ako nezávislý, nestranícky kandidát, oznámi do konca septembra 2018. Vyplýva to zo slov prezidenta Andreja Kisku zverejnených na jeho facebookovom konte.





Kiska tak reagoval na dohady o tom, či bude v roku 2020 kandidovať do NR SR a prípadne sa uchádzať o kreslo premiéra. Doteraz jeho vyjadrenia neboli jednoznačné. Prezidentovo rozhodnutie súvisí aj s tým, že jeho manželka Martina Kisková čaká v auguste tretie dieťa. Je to po prvýkrát v histórii SR, keď sa prezidentovi alebo premiérovi počas výkonu funkcie narodí dieťa..