Video: Preteky Scheldeprijs sa stali korisťou Kittela, Sagan pomáhal tímovým kolegom

Príprava na Paríž-Roubaix

Štart v rodisku Boonena

SCHOTEN 5. apríla (WebNoviny.sk) - Stopiaty ročník jednorazových cyklistických pretekov Scheldeprijs sa stal v šprinte veľkej skupiny korisťou Marcela Kittela. Nemec vo farbách tímu Quick-Step Floors ovládol túto šprintérsku klasiku už po piaty raz a obhájil svoj triumf spred roka.Dosiahol víťazný čas 4:35:31 h. Druhé miesto na 202,4 km dlhých pretekoch so štartom v Mole a cieľom v Schotene obsadil Talian Elia Viviani (Sky). Tretí skončil Francúz Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits)..Dvojnásobný majster sveta Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa nezapojil do záverečného šprintu, počas trate pracoval pre svojich tímových kolegov, okrem iného im aj rozdával bidóny s vodou, Sagan absolvoval Scheldeprijs ako prípravu na Paríž-Roubaix, aby si otestoval, ako bude jeho telo reagovať na záťaž po nedeľňajšom páde na Okolo Flámska. Sagan tam vtedy 17 km pred cieľom utrpel sériu zranení, poranil si rebrá, pravé koleno, ale najmä pravý bok, čo spôsobovalo najväčšie obavy v súvislosti s následkami jeho pádu. V zostave tímu Bora-Hansgrohe na Scheldeprojs nechýbali ďalší dvaja Slováci Erik Baška a Michael Kolář, ale do záverečného špurtu o pozície v Top 10 sa rovnako nezapojili. Z Bory tam bol Nemec Pascal Ackermann, ktorý skončil na piatej priečke.V záverečných 50 km absolvovali cyklisti tri okruhy v okolí Schotenu po 16,8 km. Spočiatku ešte bola na čele 7-členná skupina "utečencov", ale pri vjazde do posledného okruhu už bol veľký balík cyklistov pokope. Tri kilometre pred cieľom pelotón postihol pád asi tridsiatich jazdcov, v ktorom zrejme neboli Slováci. Záverečný špurt bez väčších problémov pre seba rozhodol Marcel Kittel, ktorý je rekordérom v počte víťazstiev na Scheldeprijs.Najstaršie flámske preteky boli tento rok výnimočné najmä v súvislosti s Tomom Boonenom. Organizátori situovali štart do mestečka Mol, ktoré je rodiskom Boonena. Trasa prechádzala aj cez Balen, kde Boonen žije. Boonen sa na Scheldeprijs predstavil po dvanásty a posledný raz, v rokoch 2004 a 2006 preteky vyhral.Po Scheldeprijs absolvuje už len nedeľňajšie podujatie Paríž-Roubaix, ktoré bude definitívnym koncom jeho kariéry. Boonen je majstrom sveta z roku 2005 a v sezóne 2012 získal zrejme najcennejšie "klasikárske" double, keď triumfoval na Okolo Flámska aj Paríž-Roubaix. Celkovo ovládol 7 cyklistických monumentov a od roku 2003, keď bol súčasťou formácie Quick-Step, si pripísal vac než 100 víťazstiev na rôznych úrovniach cestnej cyklistiky.

