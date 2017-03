Video: Prekvapenia sa nekonali, Španieli aj Taliani splnili úlohu

V piatkových zápasoch európskej časti kvalifikácie o postup na futbalové MS 2018 do Ruska sa nezrodilo žiadne prekvapenie. V G-skupine Španieli....

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - V piatkových zápasoch európskej časti kvalifikácie o postup na futbalové MS 2018 do Ruska sa nezrodilo žiadne prekvapenie.



V G-skupine Španieli zvíťazili doma nad Izraelom 4:1 a Taliani si poradili s Albáncami 2:0. Duel v Palerme museli rozhodcovia v 57. min prerušiť približne na desať minút, dôvodom bola odpálená pyrotechnika v sektore hostí a silné zadymenie hracej plochy. .









Taliansky brankár Gianluigi Buffon sa v piatok stal európskym rekordérom v počte reprezentačných štartov. Gólman Juventusu Turín, ktorý má na konte 168 vystúpení v národnom tíme, sa predtým delil o prvú pozíciu so španielskym brankárom Ikerom Casillasom a lotyšským bývalým stredopoliarom Vitalijsom Astafjevsom.



V G-skupine Chorváti triumfovali pred vlastnými fanúšikmi nad Ukrajincami 1:0 a naďalej sú lídrami tabuľky, na druhú priečku sa dostal Island zásluhou víťazstva nad Kosovom 2:1.



V D-skupine síce Gruzínsko vedené Vladimírom Weissom st. vyhrávalo na Srbskom 1:0, ale favorit otočil na 3:1 a získal tri body. Zápas Írska s Walesom góly nepriniesol a Rakúsko zvíťazilo nad Moldavskom 2:0.



Kvalifikácia o postup na futbalové MS 2018 do Ruska







TBILISI



Gruzínsko - Srbsko 1:3 (1:1)



6. Kačarava - 45. Tadič (z pok. kopu), 64. Mitrovič, 86. Gačinovič







DUBLIN



Írsko - Wales 0:0



70. Taylor (Wales)



VIEDEŇ



Rakúsko - Moldavsko 2:0 (0:0)



76. Sabitzer, 90. Harnik







1. Srbsko 5 3 2 0 12:6 11



2. Írsko 5 3 2 0 7:3 11



3. Wales 5 1 4 0 8:4 7



4. Rakúsko 5 2 1 2 8:7 7



5. Gruzínsko 5 0 2 3 4:8 2



6. Moldavsko 5 0 1 4 2:13 1







VADUZ



Lichtenštajnsko - Macedónsko 0:3 (0:1)



43. Nikolov, 68. a 73. Nestorovski



PALERMO



Taliansko - Albánsko 2:0 (1:0)



12. De Rossi (z pok. kopu), 71. Immobile



GIJÓN



Španielsko - Izrael 4:1 (2:0)



13. David Silva, 45. Vitolo, 51. Diego Costa, 88. Isco - 76. Rafaelov







1. Španielsko 5 4 1 0 19:2 13



2. Taliansko 5 4 1 0 13:4 13



3. Izrael 5 3 0 2 9:9 9



4. Albánsko 5 2 0 3 4:8 6



5. Macedónsko 5 1 0 4 7:11 3



6. Lichtenštajnsko 5 0 0 5 1:19 0







ANTALYA



Turecko - Fínsko 2:0 (2:0)



9. a 13. Cenk Tosun



ŠKODRA



Kosovo - Island 1:2 (0:2)



53. Nuhiu - 25. Sigurdarson, 35. Sigurdsson (z pok. kopu)



ZÁHREB



Chorvátsko - Ukrajina 1:0 (1:0)



38. Kalinič







1. Chorvátsko 5 4 1 0 11:1 13



2. Island 5 3 1 1 8:6 10



3. Ukrajina 5 2 2 1 7:4 8



4. Turecko 5 2 2 1 7:5 8



5. Fínsko 5 0 1 4 3:8 1



6. Kosovo 5 0 1 4 2:14 1