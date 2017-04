Video: Predátori utŕžili prvú prehru v play-off NHL, Sekera skóroval a Edmonton opäť zvíťazil

NEW YORK 29. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Andrej Sekera strelil svoj prvý gól v tohtoročnom play-off o Stanleyho pohár.Tridsaťročný obranca už po 65 sekundách strelou z prvej otvoril skóre piatkového druhého zápasu semifinále Západnej konferencie NHL na ľade Anaheimu, kde jeho Edmonton napokon zvíťazil 2:1 a v sérii vedie už 2:0. Mimoriadnu zásluhu na druhej výhre má brankár Cam Talbot, ktorý pochytal 39 striel. .







Semifinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





St. Louis - Nashville 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) - stav série 1:1

Hokejisti Nashville utrpeli vo vyraďovacej fáze tohto ročníka v šiestom vystúpení vôbec prvú prehru. V piatok bolo nad ich sily St. Louis, ktoré vďaka víťazstvu 3:2 vyrovnalo sériu na 1:1.Blues zaostávali 0:1 aj 1:2, hrdinom sa však stal ruský kanonier Vladimir Tarasenko, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného 3:51 min pred naplnením riadneho hracieho času. "Po nevydarenom prvom dueli sme už tento nemohli prehrať. Teraz je to vyrovnané, v nedeľu hráme v Nashville, kde vydáme zo seba to najlepšie," komentoval Tarasenko na webe nhl.com."Vedeli sme, že to bude dlhá séria. Nemyslím si, že jeden či druhý tím vôbec uvažoval, že by sa to mohlo skončiť už po štyroch stretnutiach. V súčasnosti sa to stáva len zriedka. Musíme nabrať nové sily, lebo na nás čakajú náročné súboje na súperovom ľade," poznamenal brankár Jake Allen, ktorý v poslednej tretine pochytal až štrnásť striel, celkovo dvadsaťdva.20. Tarasenko (Pietrangelo, Steen), 48. Lehterä (Berglund, Parayko), 57. Tarasenko (Edmundson, Schwartz) - 8. Neal (Sissons, Ellis), 44. Ellis







Anaheim - Edmonton 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) - stav série 0:2

36. Silfverberg (Fowler, Kesler) - 2. SEKERA, 27. Maroon (Eberle, Nugent-Hopkins)Andrej Sekera (Edmonton) 22:57 min, 1+0, 3 strely, 4 "hity", +1 bod