Video: Porte lídrom Tour Down Under, Sagan je na 76. mieste

Austrálčan Richie Porte z tímu BMC Racing ovládol koncovku 2. etapy cyklistických pretekov Tour Down Under so záverečným stúpaním na Paracombe....

PARACOMBE 18. januára (WebNoviny.sk) - Austrálčan Richie Porte z tímu BMC Racing ovládol koncovku 2. etapy cyklistických pretekov Tour Down Under so záverečným stúpaním na Paracombe a stal sa novým lídrom celkového poradia. Porte zvíťazil s náskokom +16 sekúnd pred Španielom Gorkom Izagirrem (Movistar) a Kolumbijčanom Estebanom Chavesom (Orica-Scott).



Záver etapy dlhej 148,5 km zo Stirlingu do Paracombe bol podľa predpokladov v réžii vrchárov. Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa krátko pred záverečným stúpaním stiahol z čela pretekov a do cieľa prišiel na 76. mieste s odstupom 3:42 min na víťaza. Další slovenský cyklista Martin Velits (Quick-Step Floors) obsadil 83. priečku, keď zaostal o 5:33 min. Saganov tímový kolega Michael Kolář bol klasifikovaný na 108. priečke s mankom 10:59 min.







Celkovo Porte vedie s náskokom 20 sekúnd pred Izagirrem a 22 sekúnd pred Chavesom. Saganovi patrí 76. priečka (+3:52), Velits je 83. a Kolář 109. Preteky Tour Down Under sú vstupným podujatím nového ročníka prestížnej série UCI WorldTour, v ktorej celkové prvenstvo obhajuje Peter Sagan. Dvojnásobný majster sveta sa na preteky v okolí Adelaide vrátil po siedmich rokoch, v sezóne 2010 si tam pootvoril dvere do veľkej cyklistiky.



Cyklistické preteky Tour Down Under 2017:



2. etapa: Stirling - Paracombe (148,5 km):



1. Richie Porte (Aus.) BMC Racing Team 3:46:06 h, 2. Gorka Izagirre (Šp.) Movistar Team +16 s, 3. Esteban Chaves (Kol.) Orica-Scott +16, 4. Rohan Dennis, BMC Racing Team +19, 5. Nathan Haas (obaja Aus.) Dimension Data, 6. Diego Ulissi (Tal.) Team UAE Abu Dhabi +19,...76. Peter Sagan, Bora-Hansgrohe +3:42 min,...83. Martin Velits, Quick-Step Floors +5:33,...108. Michael Kolář Bora Hansgrohe +10:59



Poradie po 2. etape:



1. Richie Porte (Aus.) BMC Racing Team 7:10:14 h, 2. Gorka Izagirre (Šp.) Movistar Team +20 s, 3. Esteban Chaves (Kol.) Orica-Scott +22, 4. Jay McCarthy (Aus.) Bora-Hansgrohe +24, 5. Nathan Haas (Aus.) Dimension Data +27, 6. Diego Ulissi (Tal.) Team UAE Abu Dhabi +29,...76. Peter Sagan, Bora-Hansgrohe +3:52, 83. Martin Velits, Quick-Step Floors +5:43,...109. Michael Kolář Bora Hansgrohe +11:22.