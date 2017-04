Video: Polícia v súvislosti s bombovými poplachmi na Slovensku zatiaľ obvinila tri osoby

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - V súvislosti s vlnou bombových poplachov na slovenských súdoch a úradoch obvinila polícia zatiaľ tri osoby.



Ako vo štvrtok na tlačovej besede informoval 1. viceprezident Policajného zboru Jaroslav Malík, dve osoby obvinila polícia z trestného činu šírenia poplašnej správy v súvislosti s nahlásenými bombami na súdoch v Košiciach..





Jednu osobu zase obvinili v súvislosti s nahlásením bomby v Novom Meste nad Váhom. Zároveň podľa Malíka polícia vykonáva úkony v súvislosti s obvinením štvrtej osoby, pričom prípad sa týka takisto Košíc. Malík pripustil, že v niektorých prípadoch bolo motívom páchateľov zmariť súdne pojednávanie, v iných si to páchateľ "chcel iba vyskúšať".



"Takéto hlásenia spôsobujú vážne poruchy činnosti súdov a zasahujú do práv občanov," skonštatoval Malík s tým, že finančné náklady v súvislosti so zásahmi sa v týchto prípadoch pohybujú na úrovni niekoľkých desiatok tisíc eur.



Len v Košiciach podľa neho museli v tomto roku záchranné zložky zasahovať 12-krát. Zároveň vyzval potencionálnych páchateľov, aby neskúšali zbytočne reakcie záchranných zložiek, pretože tie môžu chýbať na mieste, kde ich skutočne treba. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest tri až osem rokov väzenia.



V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci ako významnýmI kresťanskými sviatkami prijala podľa Malíka polícia opatrenia, aby zabezpečili ich pokojný priebeh. Ako dodal, je to napriek tomu, že polícia v súčasnosti nedisponuje informáciami o možnej teroristickej hrozbe na Slovensku.







