Video: Policajti strieľali na unikajúce auto, agresívny vodič po naháňačke kládol odpor

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Bratislavskí policajti v piatok v noci naháňali a strieľali na unikajúce auto.



Ako informovala agentúru SITA bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, pohotovostná motorizovaná jednotka v piatok v noci, krátko pred 00:50 spozorovali vodiča Škody Fabia, s bratislavským evidenčným číslom, ktorý prešiel cez križovatku ulíc Stará Vajnorská a Vajnorská na červenú. .



Vodič narazil do zaparkovaného auta



Za použitia výstražného zvukového a svetelného znamenia chceli policajti auto zastaviť. Vodič však na výzvu policajtov nereagoval a v jazde pokračoval. Na Vajnorskej ulici vodič z vozidla vyhodil neznámy predmet a s vozidlom pred políciou naďalej unikal. Pokračoval v protismere po Legionárskej ulici.



Vodič aj naďalej výzvy policajtov nerešpektoval a bezohľadnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Policajti preto vystrelili varovný výstrel do vzduchu. Varovný výstrel a znamenia na zastavenie vozidla vodiča neodradil v jazde, jeden z policajtov vystrelil na zadnú pneumatiku vozidla.



Vodič nereagoval ani na túto streľbu policajtov. Na Mýtnej ulici dokonca s vozidlom narazil do zaparkovaného auta. Na unikajúce auto opätovne vystrelili. Na Wolkrovej ulici vodič zastavil, z vozidla vystúpil a začal unikať. Na miesto prišla ďalšia hliadka, ktorá ho začala ihneď prenasledovať. Unikajúceho muža sa policajtom podarilo na Wolkrovej ulici zadržať.







Pri streľbe bola zranená žena



Muž počas zadržiavania kládol odpor a na jedného z policajtov zaútočil. Pri streľbe bola zranená žena, ktorá sa nachádzala s mužom v aute. So zranením ruky ju previezli do nemocnice. Muža zatkli a odviezli na policajné oddelenie, kde bol podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá požitie alkoholických nápojov nepreukázala.



Vodič viedol osobné motorové vozidlo aj napriek tomu, že má Okresným súdom Bratislava II uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2020. Policajti zároveň zaistili predmet o obsahom neznámych látok, ktorý počas nebezpečnej jazdy vodič z okna. Ten bol zaslaný na expertízny ústav.



Muž je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, útoku na verejného činiteľa a trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania alebo obchodovania s nimi. V prípade pozitívneho výsledku toxikologického skúmania vzorky krvi bude zároveň podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ďalšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.