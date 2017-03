Video: Pobrežie Queenslandu zasiahol silný cyklón Debbie, evakuovali tisíce ľudí

SYDNEY 28. marca (WebNoviny.sk) - Pobrežie austrálskeho štátu Queensland v utorok zasiahol mohutný cyklón Debbie, ktorý so sebou priniesol vietor s rýchlosťou do 263 kilometrov za hodinu. Prírodný živel si vyžiadal evakuáciu viac než 25 000 obyvateľov, informuje spravodajská stanica BBC. Podmienky v postihnutej oblasti sa "rýchlo zhoršujú".Cyklón štvrtej kategórie sa pohybuje v pobrežnej oblasti medzi mestom Bowen a lokalitou Airlie Beach, pričom zanechal zhruba 23 000 domácností bez elektrickej energie a na turistami obľúbených ostrovoch Whitsunday Islands napáchal škody. Predpokladá sa, že Debbie bude najničivejším cyklónom v Queenslande od roku 2011..Federálna vláda už v dôsledku situácie aktivovala pohotovostný plán, oznámil v utorok v Canberre austrálsky premiér Malcolm Turnbull. Do postihnutej oblasti smerujú okrem bezpečnostných tímov aj tisícky dobrovoľníkov. Miestne úrady v Queenslande zatvorili 181 škôl a zrušené boli všetky lety na letiskách v Townsville a Mackay.

