Video: Poľské El Clásico rozhodol Hämäläinen. Judáš, kričali naňho fanúšikovia Lechu

Legia otočila z 0:1 na 2:1

Hämäläinen urážky počul

skonštatoval Hämäläinen pre web sport.pl.

POZNAŇ 10. apríla (WebNoviny.sk) - Dlho očakávaný duel 28. kola najvyššej poľskej futbalovej súťaže medzi Lechom Poznaň a Legiou Varšava sa nakoniec skončil triumfom hostí.Domáci "železničiari" si však všetko pokazili sami. V 82. min sa síce ujali vedenia po zásahu Tomasza Kedzioru, no "Legionisti" odpovedali v 88. min, keď sa k odrazenej lopte v šestnástke dostal Maciej Dabrowski a prekonal slovenského brankára Matúša Putnockého.Už-už to vyzeralo, že sa "poľské El Clásico" pred 41 026 divákmi skončí remízou. Hosťujúci Fín Kasper Hämäläinen však mal ešte na záver pripravené posledné slovo."Hocikto, len nie on," určite si pomysleli mnohí po víťaznom zásahu 30-ročného stredopoliara. Rodák z Turku si v 94. min nabehol na center Adam Hloušeka a Putnocký v domácej svätyni sa na jeho hlavičku iba bezmocne prizeral.Fanúšikovia Lechu mu nevedia prísť na meno. Pred začiatkom sezóny nečakane prestúpil do Legie a aby toho nebolo málo, gólmi v nadstavenom čase rozhodol obe tohtosezónne stretnutia Ekstraklasy. Legia v oboch triumfovala výsledkom 2:1. Keď Fín schádzal z trávnika, domáce obecenstvo naňho kričalo: "Judáš, Judáš." Hráč si však z toho nerobil ťažkú hlavu."Počul som tieto urážky. Rozumiem tomu, ale tieto veci sa vo futbale stávajú. Pre mňa je to minulosť. Som hráč Legie a to je pre mňa to najdôležitejšie. Samozrejme, bol to pre mňa zvláštny zápas, pretože v Poznani mám veľa priateľov. Nejako výnimočne som sa však na tento duel nepripravoval. Nechce sa mi veriť, že som druhýkrát po sebe strelil Lechu víťazný gól,"Slováka v bránke Lechu Putnockého po zápase mrzelo, že tímu z Poznane ušlo cenné víťazstvo pomedzi prsty. "Po takomto zápase mi je ťažko, no takéto stretnutia nás môžu iba posilniť. Od začiatku sa všetko vyvíjalo v náš prospech. Strelili sme gól, no súper mal potom šťastie, strelil dva a nakoniec vyhral. Je to škoda, ale bojujeme ďalej. Dúfajme, že v najbližších dueloch sa nám bude dariť viac," vyhlásil 32-ročný rodák z Prešova pre oficiálnu stránka "Kolejorza".