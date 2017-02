Video: Pittsburgh vyhral po predĺžení, Crosby má tisíci bod

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby sa stal v poradí osemdesiatym šiestym....

Kapitán Pittsburghu pokoril magickú hranicu v 757. zápase kariéry.



NEW YORK 17. februára (WebNoviny.sk) - Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby sa stal v poradí osemdesiatym šiestym hokejistom v NHL a dvanástym najrýchlejším v jej histórii s tisíckou kanadských bodov na konte. Zaokrúhlil vo štvrtkovom zápase proti Winnipegu, keď sa asistenciou v 7. min podieľal na presnom zásahu Chrisa Kunitza. .



V záverečnej minúte predĺženia sám rozhodol



Skvelý kanadský center potom hneď načal ďalšiu tisícku - v 54. min mal ďalšou prihrávkou podiel na góle Phila Kessela a v záverečnej minúte predĺženia sám rozhodol o víťazstve Penguins 4:3. "Úžasný hráč. Skutočnosť, že na 1000 bodov potreboval iba 757 zápasov, len dokumentuje jeho hokejové kvality a povahu. Ide o mimoriadne súťaživého človeka. Miluje víťaziť," komentoval vo februári očakávaný počin svojho zverenca tréner Mike Sullivan na webe nhl.com.



Legenda a majiteľ Pittsburghu Mario Lemieux na to potreboval 513 zápasov, absolútny rekordér Wayne Gretzky dokonca len 424. "Chvíľu som otáľal s tisícim bodom, takže je pekné mať to za sebou a navyše vo víťaznom zápase. Podarilo sa to už v úvode, takže potom bolo dostatok času postarať sa o úspechu svojho tímu," skonštatoval Crosby.







Počas kariéry vynechal 167 stretnutí



Nebyť jeho vážnych zdravotných problémov, mal by na konte omnoho viac zápasov (757), gólov (369), asistencií (633) aj bodov (1002). Počas kariéry vynechal 167 stretnutí, teda viac než dve sezóny. Od svojho vstupu do NHL v ročníku 2005/2006 absentoval v približne 18 percentách zápasov Pittsburgu v základnej časti.



"Sidney Crosby nie je najlepší hokejista sveta za to, že dostal do vienka viac talentu než ktokoľvek iný. Je najlepší, pretože tvrdo pracuje, je odhodlaný, obratný, a to najmä na malom priestore. Väčšinu svojich spoluhráčov robí lepšími," pripomenula NHL o dvojnásobnom víťazovi Stanleyho pohára a rovnako dvojnásobnom olympijskom šampiónovi v drese Kanady.







New Jersey - Ottawa 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



39. Phaneuf (Ch. Wideman, B. Ryan), 57. E. Karlsson (Brassard, Pyatt), 59. Turris (Z. Smith, Hoffman)







New York Islanders - New York Rangers 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)



23. Lee (Bailey, Tavares), 27. Ladd (S. Gionta), 44. Kuľomin (Tavares), 59. Ladd (Chimera) - 7. Holden (Zuccarello, Skjei), 44. Vesey (Rick Nash, Skjei)







Pittsburgh - Winnipeg 4:3 po predĺžení (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)



1. Malkin (Wilson, Hörnqvist), 7. Kunitz (Crosby, Letang), 54. Kessel (Letang, Crosby), 65. Crosby (Malkin, Letang) - 38. Laine (M. Perreault, Scheifele), 45. Postma (Lowry), 49. Byfuglien (Scheifele)







Buffalo - Colorado 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



22. Reinhart (Ristolainen, OReilly), 57. E. Kane (Rodrigues, Eichel)







Minnesota - Dallas 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



20. Suter (Pominville, M. Koivu), 25. Haula (Schroeder, M. Koivu), 54. Spurgeon (Haula, Mikael Granlund) - 46. Eakin (Roussel, Eaves)







St. Louis - Vancouver 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)



5. Pääjärvi (Shattenkirk, Barbašiov), 18. Lehterä (Tarasenko, Parayko), 41. Tarasenko (Shattenkirk, Steen), 45. Steen (Shattenkirk) - 11. Horvat (Triamkin), 39. H. Sedin (D. Sedin, Markus Granlund), 47. Sutter (Edler, Stecher)







Edmonton - Philadelphia 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)



3. Hendricks (Letestu, Pakarinen), 16. Draisaitl (Benning, Nugent-Hopkins), 28. Eberle (McDavid, Maroon), 29. Nugent-Hopkins (Gryba, Kassian), 37. Klefbom (McDavid, Hendricks), 55. McDavid (Eberle, Maroon) - 21. Gudas (Couturier), 40. Simmonds (B. Schenn), 38. B. Schenn (Voráček, Giroux)



Andrej Sekera (Edmonton) 19:07 min, 2 zblokované strely, -1 bod



Los Angeles - Arizona po II. tretine (0:2, 0:0)