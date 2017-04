Video: Pittsburgh vedie nad Capitals 2:0 na zápasy, v dráme na ľade Ottawy žiaril štvorgólový Pageau

Rangers mali víťazstvo na dosah

OTTAWA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Osemdesiatdva minút a 54 sekúnd trvala sobotňajšia hokejová dráma v Ottawe, ktorej viacnásobným hrdinom sa stal domáci útočník Jean-Gabriel Pageau.Najmä zásluhou jeho štyroch gólov Ottawa zdolala New York Rangers 6:5 po predĺžení a v semifinále play-off Východnej konferencie bojov o Stanleyho pohár vedie 2:0..Aj v druhom semifinálovom súboji na Východe je stav 2:0, ale vo Washingtone dvakrát zvíťazili hostia z Pittsburghu. Sobotňajší duel sa skončil presvedčivo 6:2 pre Penguins a očakávaná konfrontácia držiteľa Prezidentskej trofeje s obhajcom prvenstva v Stanleyho pohára zatiaľ jasne vyznieva pre Pittsburgh.Pageau skóroval ako prvý z hráčov Ottawy už v 14. min (dával na priebežných 1:1), ale strelecky "vybuchol" až v záverečných fázach tretej tretiny, resp. zápasu. Ešte v 56. min Rangers viedli nad Senators aj vďaka dvom gólom obranca Bradyho Skjeia 5:3, ale potom prišli veľké chvíle najmenšieho hráča Ottawy, iba 177 cm vysokého Pageaua.Najprv tečoval za Henrika Lundqvista strelu Zacka Smitha a potom v hre bez brankára aj pokus Kyla Turrisa. To všetko v rozpätí 2:17 min. Druhý kariéry hetrik v play-off však 24-ročnému rodákovi z Ottawy nestačil. V tretej minúte druhého predĺženia si v nájazde dvoch na jedného vychutnal Lundqvista strelou švihol pod lapačku."Nie je normálne, čo predviedol. Nie sú to len štyri góly. Je to aj vyrovnávajúci gól tesne pred koncom a potom rozhodujúci v predĺžení. Nemohlo sa to stať lepšiemu človeku," rád skonštatoval na adresu Pageaua tréner Ottawy Guy Boucher na webe NHL.







Washington dostal šesť gólov

Semifinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





Ottawa Senators - New York Rangers 6:5 po dvojnásobnom predĺžení (1:1, 1:3, 3:1 - 0:0, 1:0) - stav série 2:0

Ďalšie dva góly víťazného tímu pridali Mark Stone a Marc Methot, skvelých 43 zákrokov predviedol Craig Anderson. "Pageau bol výborný dnes večer, ale o sebe to nemôžem povedať. Nepredviedol som zákrok navyše a to je predsa moja práca," sebakriticky uviedol švédsky gólman Rangers Henrik Lundqvist."Máme obrovskú energiu v tíme. Je ľahké hrať a skúšať otáčať zápas, ked uveríte, že to môžete dokázať. Je to aj zásluha kapitána Erika Karlssona či nášho brankára, ktorý mal veľké zákroky," povedal ottawský hrdina Pageau. Na margo víťazného gólu pre TSN dodal: "Zatvoril som oči a vystrelil. Vďakabohu, vyšlo to. Nikdy na tento moment nezabudnem."Fanúšikom Washingtonu zatiaľ zostávajú oči pre plač. Pittsburgh ukoristil aj druhé víťazstvo na ľade víťaza základnej časti a po tesnom triumfe 3:2 pridal tentoraz presvedčivé 6:2.Phil Kessel a Jake Guentzel strelili po dva góly a pridali aj asistenciu, najproduktívnejší hráč play-off Jevgenij Malkin mal bilanciu 1+1 (spolu už 3+10) rovnako ako 40-ročný útočník Matt Cullen.Brankár Washingtonu Braden Holtby bol vystriedaný po inkasovaní tretieho gólu v 37. min v podaní Guentzela, dovtedy na neho smerovalo 14 striel. Domácim nepomohla zjavná strelecká prevaha 36:24, z toho 19:5 ešte za stavu 0:0."Nie sme perfektní, ale na tejto skupine hráčov si vážim, že dokázali nájsť spôsob, ako byť úspešní. Vedia nájsť správnu odpoveď na hru súpera a viackrát to zopakovať," pochválil svoj tím tréner Pittsburghu Mike Sullivan. Jeho náprotivok Barry Trotz bol tentoraz kritický na adresu úradujúceho držiteľa Vezinovej trofeje Holtbyho."Pri niektorých góloch nebol taký ostrý, ako mal byť. Je to hráč, ktorý v náš prospech dokáže zmeniť priebeh zápasu. Ak sa tak nedeje, treba urobiť inú zmenu," povedal Trotz. Podľa štatistickej organizácie Elias Spots Bureau v sériách na 7 víťazstiev len 18 z 87 tímov, ktoré prehrali úvodné dva zápasy, sa na konci tešili z víťazstva.14. Pageau, 34. Methot (Hoffman, Harpur), 42. Mark Stone (Phaneuf, Claesson), 57. Pageau (Z. Smith, Phaneuf), 59. Pageau (Turris, E. Karlsson), 83. Pageau (Burrows) - 5. Grabner (Fast), 31. Kreider (Zibanejad, McDonagh), 34. Stepan (Rick Nash), 36. Skjei (McDonagh, Zibanejad), 46. Skjei (Br. Smith)







Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:6 (0:0, 1:3, 1:3) - stav série 0:2

23. Niskanen (Ovečkin, Ncklas Bäckström), 44. Nicklas Bäckström (Ovečkin, Oshie) - 22. Cullen, 34. Kessel (Crosby, Guentzel), 37. Guentzel (Crosby), 43. Kessel (Schultz, Malkin), 46. Malkin (Cole, Kessel), 60. Guentzel (Cullen, Määtta)







