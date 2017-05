Video: Pittsburgh úspešný aj bez Crosbyho, Anaheim v play-off NHL zrovnal krok s Edmontonom

Žiaril brankár Fleury

Getzlaf pri všetkých góloch Anaheimu

Semifinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





Pittsburgh - Washington 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) - stav série 3:1

NEW YORK 4. mája (WebNoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu už potrebujú vyhrať tri zápasy za sebou, aby sa udržali v hre o Stanleyho pohár.Najúspešnejší tím základnej časti NHL 2016/2017 totiž v stredajšom štvrtom stretnutí semifinále Východnej konferencie prehral na ľade Pittsburghu 2:3 a v sérii zaostáva 1:3..Capitals budú v sobotu na vlastnom ľade odvracať hrozbu konca sezóny. V druhom stredajšom súboji Edmonton doma aj po druhý raz prehral s Anaheimom (3:4 pp) a prišiel o cenný náskok 2:0. Séria sa za stavu 2:2 v nedeľu vráti do Anaheimu.Podľa Hockey-Reference.com takmer 90 percent tímov nepustilo z rúk náskok, akým teraz disponujú Penguins. Tých v stredu významne podržal brankár Marc-André Fleury, ktorý pochytal až 36 striel.Penguins pre otras mozgu z tretieho duelu chýbal kapitán Sidney Crosby, ale gólovo zabral najlepší strelec play-off Jake Guentzel a pri víťaznom zásahu Justina Schultza asistoval najproduktívnejší muž vyraďovacej časti Jevgenij Malkin."Vyhrať tento zápas bez Sida bola pre nás obrovská vzpruha. Každý musel pridať a teraz vieme, že dokážeme uspieť aj bez neho," vravel obranca Schultz.Zámorskí experti tvrdia, že po zranení Crosbyho je najdôležitejším elementom hry Pittsburghu brankár Marc-Andre Fleury. Jeho 36 zákrokov a úspešnosť 94,7% jednoznačne podporujú tento názor. "Fleury zvýšil výkonnostný stupeň svojej hry v pravý čas. Je to brankár na víťazstvo v Stanley Cupe. Myslím si, že to ukazuje," uviedol tréner Penguins Mike Sullivan.V Edmontone sa hral zápas herne rozdielnych tretín. V tej prvej dominovali domáci a v jej závere v rozpätí 2:05 min im Milan Lucic a Connor McDavid zabezpečili pre svoj tím dvojgólové vedenie.V druhej tretine Anaheim výrazne zabral, čo dokazuje aj pomer striel 21:5 pre Ducks. Dvoma gólmi kapitána Ryana Getzlafa a jedným Rickarda Rakella hostia otočili na 3:2. Keď sa už zdalo, že Anaheim tesné víťazstvo ubráni, v čase 58:18 min skóroval Drake Caggiula a muselo sa do predĺženia. Z neho uplynulo len 45 sekúnd, keď švédsky útočník Ducks Jakob Silfverberg rozhodol. Pre 26-ročného rodáka z Gävle to bol už siedmy gól v play-off.Absolútnym hrdinom hostí bol kapitán Ryan Getzlaf, ktorý mal podiel na všetkých štyroch góloch svojho tímu (2+2) a na ľade strávil najvyššiu porciu času spomedzi všetkých hráčov (25:56). V tomto smere zdolal aj slovenského obrancu Edmontonu Andreja Sekeru, ktorý bol s 24:03 min tradične najviac vyťaženým hráčom svojho tímu.5. Hörnqvist (Määttä, Matt Cullen), 24. Guentzel, 32. J. Schultz (Malkin, Guentzel) - 28. Kuznecov (J. Williams, M. Johansson), 29. Schmidt (Oshie, Shattenkirk)







Edmonton - Anaheim 3:4 po predĺžení (2:0, 0:3, 1:0 - 0:1) - stav série 2:2

16. Lucic (Draisaitl, Letestu), 18. McDavid (Draisaitl, Maroon), 59. Caggiula (Nugent-Hopkins, Maroon) - 22. Getzlaf (Montour), 26. Rakell (Getzlaf, Perry), 35. Getzlaf (Rakell, Vatanen), 61. Silfverberg (Getzlaf)Andrej Sekera (Edmonton) odohral 24:03 min, 1 strela, 1 "hit", 3 zblokované strely, 1 pluska, ,